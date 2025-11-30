Tìm bạn nam ấm áp, dịu dàng

Ưu điểm của em là ham học hỏi, thu nhập ổn định, thẳng thắn, chung thủy.

Về bản thân em: 24 tuổi quê ở An Giang, làm việc ở Bình Dương, công việc kế toán nội bộ, cao 1m58, nặng 47 kg, dáng người cân đối, gương mặt bình thường, tóc dài đen. Về người bạn đồng hành mà em đang tìm kiếm: Tuổi từ 25-34, cao hơn em, gọn gàng, công việc ổn định. Về tính cách thì ấm áp, dịu dàng, tốt bụng. Do em hơi cứng đầu và mít ướt nên cần một người nhường em lúc đôi ta cãi nhau, sau đó nhẹ nhàng nói ra lỗi sai của em.

Ưu điểm của em là ham học hỏi, thu nhập ổn định, thẳng thắn, chung thủy, thật ra bởi vì em nghĩ đã đi làm 8 tiếng, rồi lại học thêm phát triển bản thân, gia đình các thứ mà lại cũng lúc quen nhiều người thì thật lãng phí thời gian. Em có sở thích xem thế giới động vật. Nếu cảm thấy em phù hợp, cứ liên hệ em nhé, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.

