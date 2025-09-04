Tìm bạn gái tử tế, công việc ổn định, coi trọng gia đình

Mình dễ nhìn, trên 1m75, điềm đạm, hơi hướng nội, thích lắng nghe nhiều hơn, khá lowkey, không thích phô trương.

Nhân một ngày đầu thu thời tiết khá mát mẻ, mình viết đôi dòng hy vọng nhờ quý báo se duyên, giúp tìm được người phù hợp.

Gửi người lạ mà có thể sẽ trở thành mảnh ghép phù hợp sắp tới. Mình tin rằng điều gì dành cho mình thì dù chỉ là một bài viết đơn giản cũng sẽ tới được với đúng người. Mình năm nay 34 tuổi, không còn trẻ nữa và muốn ổn định, sống cùng gia đình ở Hà Nội, đang làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước. Ngoại hình cũng dễ nhìn với chiều cao trên 1m75, tính cách điềm đạm, hơi hướng nội, thích lắng nghe nhiều hơn, khá lowkey, không thích ồn ào phô trương.

Trong tình yêu, mình tin sự chân thành, thấu hiểu là điều quan trọng. Ai cũng có những sự khác biệt nhưng nếu biết tôn trọng và dung hòa thì chính những khác biệt sẽ trở thành chất keo gắn bó. Mình hy vọng tìm được bạn gái tử tế, có công việc ổn định, coi trọng gia đình. Nếu có duyên, chỉ một cuộc trò chuyện nhỏ thôi cũng mở ra hành trình mới. Mình tin rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị và biết đâu đó, qua bài viết đơn giản chúng ta có thể tìm thấy nhau.

