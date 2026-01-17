Tìm bạn gái tử tế, biết tôn trọng đối phương

Em cao từ 1m50 trở lên nhé, độ tuổi từ 26-31, đang sinh sống tại Sài Gòn, có công việc ổn định và sẵn sàng cho việc lập gia đình.

Có một người bạn từng nói với anh rằng, kiếm một nửa kia trên các nền tảng online sẽ rất khó. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng sẽ tìm được một nửa kia của mình thông qua bài đăng này. Anh 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở mảnh Sài Gòn này. Hiện tại, anh làm lập trình viên. Anh cao 1m68, theo đạo Phật, không hút thuốc, không rượu bia. Tính cách hơi hướng nội, ít nói, nhưng một khi đã thân hoặc cùng tần số thì anh sẽ có phần hướng ngoại. Thường anh sẽ đọc sách, xem phim vào thời gian rảnh, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè.

Nếu em hỏi anh tìm kiếm điều gì trong một mối quan hệ. Câu trả lời của anh sẽ là "sự đồng hành". Anh kỳ vọng em sẽ là cô gái tử tế, nghiêm túc trong một mối quan hệ, biết quan tâm, ứng xử, tôn trọng đối phương, biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ cho anh những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của em, để anh có thể hiểu em nhiều hơn. Vì suy cho cùng, hãy cưới người mà mình có thể nói chuyện được cả đời, đúng không em?

Anh thích một mối quan hệ được xây dựng dựa trên "sự tôn trọng" và "sự quan tâm". Tôn trọng suy nghĩ, quyết định, sở thích từ đối phương, thậm chí là cả sự khác biệt, bởi vì anh tin là không bao giờ tìm được người giống mình hoàn toàn, cùng lắm là giống mình 70-80% thôi. Với anh, quan tâm là cách để xây dựng và phát triển một mối quan hệ. Chúng ta sẽ mất dần cảm xúc trong mối quan hệ nếu đối phương là người vô tâm đúng không nè?

Anh không có yêu cầu cụ thể cho nửa kia, bởi vì anh biết, ai cũng có ưu và khuyết điểm, không ai hoàn hảo cả, được cái này thì mất cái kia. Em cao từ 1m50 trở lên nhé, độ tuổi từ 26-31, đang sinh sống tại Sài Gòn, có công việc ổn định và sẵn sàng cho việc lập gia đình. Nếu công việc em bận rộn thì anh sẽ tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, anh kỳ vọng em vẫn sẽ dành được thời gian cho việc tìm hiểu, gặp gỡ để cả hai có thể xây dựng mối quan hệ. Sau khi đọc bài viết trên, nếu em cảm giác phù hợp thì gửi email cho anh nhé. Anh chờ email của em.

