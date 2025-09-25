Tìm bạn gái quê miền Tây cùng chia sẻ cuộc sống

Mình 31 tuổi, quê miền Tây, từng học tập và tốt nghiệp tại Cần Thơ, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn hơn 8 năm.

Công việc của mình là tính toán tiêu thụ năng lượng cho các công trình kiến trúc và đánh giá chất lượng nhà ở, góp phần xây dựng không gian sống bền vững, tiện nghi. Sau thời gian dài làm việc tại thành phố, mình có dự định sẽ về quê lập nghiệp.

Mình giản dị, chân thành và luôn trân trọng những giá trị sống thực tế, không sống ảo. Mình rất coi trọng gia đình và sự tôn trọng trong mọi mối quan hệ. Mình mong muốn tìm bạn gái bằng hoặc nhỏ tuổi hơn, từng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, quê miền Tây hoặc đang sống tại TP HCM, chín chắn, biết quan tâm và nghiêm túc trong tình cảm để cùng đồng hành lâu dài.

Mình thích đọc sách, báo và quan tâm đến kinh tế, thị trường và xã hội. Mình tin rằng sự thấu hiểu, chân thành và sẻ chia là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền lâu.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và phù hợp, hãy phản hồi cho mình nhé.

