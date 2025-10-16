Tìm bạn gái hiền lành, lương thiện ở Sài Gòn

Mình nghĩ bản thân là người trầm tính, điềm đạm và đôi khi ít nói, có lẽ vì một phần tính cách này nên vẫn độc thân.

Trước tiên mình xin gửi một lời chào thân ái tới các độc giả dễ thương của chuyên mục Hẹn hò. Mục đích mình viết bài này không vì lý do nào khác ngoài hy vọng tìm được một người bạn gái hiền lành, lương thiện để đồng hành, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Mình là người Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thân yêu này, năm nay 29 tuổi, hiện tại làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin với thu nhập khá, đủ lo cho cuộc sống cá nhân và gia đình.



Về tính cách, mình nghĩ bản thân là người trầm tính, điềm đạm và đôi khi ít nói, có lẽ vì một phần tính cách này nên vẫn độc thân. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp và nội tâm thì vô cùng phong phú nên chưa bao giờ làm những người xung quanh cảm thấy tẻ nhạt hay nhàm chán. Mình có thể lắng nghe những tâm sự của một người bạn đang có chuyện buồn, cũng có thể "quẩy" hết cỡ khi cần ăn mừng một niềm vui nào đó, đôi khi là những câu chuyện cười hài hước mình bịa ra làm mọi người cười nghiêng ngả hoặc đơn giản là một chầu cà phê vỉa hè với những người anh em và bàn về chính trị, hòa bình thế giới. Mình biết cách cư xử sao cho hợp lẽ, kính trên nhường dưới, hiếu thảo với ông bà cha mẹ và tử tế với mọi người xung quanh.

Về ngoại hình, mình cao 1m63 nhưng luôn tự tin vì ngoài tự tin ra mình không biết làm cách nào để cao thêm, cơ thể rắn chắc và hài hòa nhờ tập thể thao thường xuyên. Khuôn mặt không dám tự đánh giá nhưng được người yêu cũ khen đẹp trai, cũng không rõ lúc đó người ấy có khen thật lòng không? Tuy không thay đổi được bộ gene cực phẩm do bố mẹ ban tặng, mình tập trung thay đổi những khía cạnh có thể thay đổi được như một sự nghiệp ổn định, cơ bắp, cách ăn mặc, lối sống và những thói quen tốt, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mỗi ngày. Nên khi các bạn nữ đồng hành với mình thì hãy yên tâm, mình sẽ không làm các bạn thất vọng.



Đối với mình, tình yêu là kết hợp của nhiều yếu tố, nhưng dù có bao nhiêu yếu tố và là yếu tố gì đi nữa thì mục đích cuối cùng vẫn là đem lại niềm vui, hạnh phúc của những con người trong đó, những con người đang yêu và được yêu. Dẫu biết cuộc đời không màu hồng, dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn và lòng người thì khó đoán nhưng mình vẫn tin rằng những người tử tế, dù sớm hay muộn cũng tìm được tình yêu, người đồng hành của đời mình.



Mình là người khá kỷ luật trong cuộc sống, đôi khi cũng khiến bản thân mệt mỏi nhưng mình nghĩ nó cần thiết, ví dụ: cuối tuần phải dọn dẹp nhà cửa, sau giờ làm sẽ đi tập gym, không được hút thuốc, rượu bia vừa phải và ngủ trước 1h sáng. Có thể nấu những món ăn đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng nấu nướng nhiều như: mì gói, mì gói với trứng, mì gói với thịt bò, mì gói với thịt gà... Mình yêu trẻ con, chó mèo và có xu hướng hòa mình với thiên nhiên. Thích thử thách, khám phá những điều mới mẻ. Là người tình cảm, rõ ràng, sòng phẳng, trong cuộc việc luôn nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trong tình cảm đôi khi mập mờ (do mình bị cận nhẹ), khi đeo kính vào nhìn rõ rồi thì luôn hết mình, nghiêm túc và đầu tư cho mối quan hệ.



Mình không có bất kỳ yêu cầu nào về ngoại hình, tuổi tác hay công việc của bạn gái, chỉ mong đó là một người phụ nữ nhân hậu, tử tế, có chiều sâu tâm hồn và đang mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Bài viết đã khá dài, mình xin phép dừng tại đây, các bạn nữ lướt qua đọc bài viết này và cảm thấy phù hợp thì đừng ngần ngại gửi thư cho mình. Chào thân ái và quyết thắng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ