Tìm bạn gái để đồng hành, không tìm hôn nhân

Tôi viết những dòng này với một tâm thế khá bình thản và thẳng thắn. Tôi từng lập gia đình, hiện có con và đang dành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của mình để chăm lo cho con. Cuộc hôn nhân trước đã khép lại trong sự tôn trọng, không ồn ào, không oán trách. Tôi xem đó là một chặng đường đã đi qua, để lại cho tôi nhiều trải nghiệm và trách nhiệm làm cha mà tôi luôn đặt lên hàng đầu. Ở thời điểm hiện tại, tôi tìm người yêu, không tìm hôn nhân. Tôi nghĩ điều này cần được nói rõ ngay từ đầu, để tránh hiểu lầm và cũng là một cách tôn trọng người đọc.



Về cuộc sống vật chất, tôi có một đời sống giản dị, ổn định và đủ dùng. Tôi không đặt nặng chuyện tài chính khi bước vào một mối quan hệ, cũng không xem điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh gia đình là thước đo để đánh giá một con người. Với tôi, sự thoải mái, tôn trọng và cách hai người đối xử với nhau quan trọng hơn những con số hay bề ngoài. Tôi mong gặp một người phụ nữ trong độ tuổi 33-38, đã đủ trải nghiệm để hiểu mình cần gì, không vội vàng phải "đi đến đích", trân trọng sự đồng hành hơn là những kỳ vọng mang tính khuôn mẫu. Một người có đời sống riêng, suy nghĩ độc lập, chấp nhận rằng mỗi người đều có quá khứ của mình.



Chúng ta có thể là người yêu, là bạn đồng hành, là hai người trưởng thành chọn ở cạnh nhau vì cảm thấy dễ chịu và phù hợp; không áp lực cưới xin, không phải chứng minh điều gì với xã hội. Tôi cũng hiểu rằng bài viết này có thể không phù hợp với số đông. Có thể sẽ có người không đồng tình, thậm chí phán xét. Điều đó là bình thường. Mỗi người có một lựa chọn sống khác nhau, tôi chỉ đang chọn sự trung thực với chính mình và với người đối diện. Nếu bạn ở Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình hoặc quận 12 thì khoảng cách địa lý có lẽ sẽ thuận tiện hơn cho những lần gặp gỡ và trò chuyện ngoài đời.



Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy những điều tôi chia sẻ không làm bạn khó chịu hoặc thấy có điểm nào đó đồng điệu, có lẽ chúng ta đã có đủ một lý do nhỏ để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Còn nếu không, tôi xin cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc, chúc bạn sớm gặp được điều mình đang tìm kiếm.

