Tìm bạn gái để cùng cảm nhận yêu thương là thế nào

Anh thích xây dựng gia đình luôn tràn đầy tiếng cười nhưng vẫn giữ sự tôn trọng lẫn nhau.

Chào em, người đang đọc bài viết của anh.

Em trai đồng nghiệp của anh thật may mắn khi có happy ending nhờ VnExpress, nên anh hy vọng mình sẽ được như vậy.

Về bản thân, anh là người đàn ông khá suy tư, không quá lãng mạn, có thể vì tính cách cũng như do là dân kỹ thuật nên thường như vậy chăng? Anh hy vọng em đến có thể giúp anh thay đổi được tính đó. Anh không hút thuốc, còn uống thì chút chút, chủ yếu là để tâm sự chuyện. Nên nếu em cũng uống được chút chút thì hay biết mấy, hoặc cùng ngồi cà phê cũng được.

Anh thích xây dựng gia đình luôn tràn đầy tiếng cười nhưng vẫn giữ sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, cũng sẽ có những lúc thăng trầm và chính những lúc đó mới là tấm gương phản chiếu chính xác nhất về mục đích ban đầu khi mình muốn đồng hành cùng nhau. Hy vọng những khi như vậy, chúng ta có thể ngồi lại để cùng bàn bạc và giải quyết vấn đề, hơn là không chấp nhận và chối bỏ nó.

Nếu em cảm thấy phù hợp và muốn tìm hiểu thêm, đừng ngần ngại kết nối với nhau nhé.

Cảm ơn em đã đọc bài viết của anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ