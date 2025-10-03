Tìm bạn gái chưa từng kết hôn

Mình 43 tuổi (1982), nghề nghiệp tự do, có nhà riêng, chưa có mối tình đầu nào, do trước giờ hiền, nhát gái, trầm tính.

Mình là người Bắc, mới chuyển từ Hà Nội tới phường Nam, Nha Trang, Khánh Hòa. Do mình sợ không khí ô nhiễm và thời tiết khắc nghiệt ngoài đó, lại rất thích ăn hải sản nên chuyển tới Nha Trang.

Mình là con một, sống một mình, không phụ thuộc và cũng không phải lo cho cha mẹ. Mình chưa có mối tình đầu nào, do trước giờ hiền, nhát gái, trầm tính, làm gì cũng chậm và hơi hậu đậu. Tính tình thất thường, không thích ngồi một chỗ, thiếu kiên nhẫn, không thích tranh đua hay hơn thua.

Mình hay đi du lịch, nhưng cũng có thể ở nhà một mình cả tháng. Nói chung, làm và chơi đều tùy hứng, không có kế hoạch gì cụ thể. Mình cần nhiều không gian và thời gian ở một mình để ngủ, nạp năng lượng, "chữa lành" hoặc ủ mưu. Mình tôn trọng sự riêng tư, tự do cá nhân của người khác và cũng mong nhận lại điều tương tự.

Mình chỉ kết hôn với người chưa lập gia đình bao giờ. Mình không ăn thịt lợn (heo) công nghiệp, đồ chiên rán bên ngoài, các loại đồ uống có ga, cà phê, nước ngọt, bia. Mình chỉ uống nước lọc, nước dừa, nước mía, và rất, rất ít khi uống "nước từ gạo mà ra" – kiểu theo cảm hứng và không nhiều.

Mình tự biết với tính cách của mình sẽ mất nhiều thời gian, công sức để tìm được người phù hợp. Mong sớm gặp được em – người có thể "chịu đựng" và bao dung những nhược điểm của anh, như anh cũng sẽ tôn trọng và "chịu đựng" nhược điểm của em vậy.

