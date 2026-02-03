Tìm bạn đồng hành yêu cuộc sống yên bình nơi phố thị

Em mong tìm thấy anh, một người điềm đạm, chín chắn, vững vàng trong cuộc sống và quan trọng hơn, là một trái tim ấm áp.

Tết này anh có được đồng nghiệp, họ hàng hỏi thăm khi nào phát thiệp cưới chưa? Còn em bị hỏi nhiều rồi. Vì đặc thù công việc, xung quanh em ứng viên tiềm năng gần như bằng không. Năm nay em mở rộng đối tượng, nhờ Hẹn hò làm cầu nối se duyên. Em có công việc, thu nhập đủ sống nhưng chưa đủ nuôi ô sin để phụ việc hay mua nhà, tự do du lịch gần gần, có thời gian ít ỏi cho bản thân để học thêm về AI (không phải dân chuyên công nghệ, nhưng lại bị mê hoặc bởi những gì AI có thể làm. Thật là vi diệu đúng không anh).

Một ngày bình thường của em bắt đầu bằng buổi sáng bận rộn đi làm. Chiều về dọn dẹp, chuẩn bị trái cây và yến mạch cho ngày hôm sau. Về phần bếp chính thì em không giỏi, còn phần bếp phụ như nấu canh lửa nhỏ ̣(nồi canh của sự kiên nhẫn đó anh), nấu nước táo đỏ tẩm bổ, hay nấu nước sâm thì em khá siêng.

Làm việc trong ngành dịch vụ nên ngoại hình em cũng tương đối, chiều cao có nhưng vừa đủ, nụ cười phải luôn túc trực chứ không khách cau có, chỉ là chưa có bạn đồng hành.

Đối với em nhà là nơi để về, để sẻ chia, tin tưởng và vun vén. Em là một người con gái yêu sự bình yên, trân trọng những giá trị bền vững và một kết nối thật sự từ trái tim. Em tin rằng hạnh phúc được vun đắp từ những bữa cơm gia đình ấm cúng, từ những chia sẻ thấu hiểu, cảm thông với những lo toan trong cuộc sống hàng ngày để cùng tạo nên một không gian thật sự là "nhà là nơi để về".

Em mong tìm thấy anh, một người điềm đạm, chín chắn, vững vàng trong cuộc sống và quan trọng hơn, là một trái tim ấm áp, biết yêu thương và hướng về gia đình. Một người mà sự đáng tin cậy và trách nhiệm đã trở thành bản tính tự nhiên, một người cùng em nhìn về một hướng, với mong muốn kiến tạo một mái ấm tràn ngập tiếng cười và sự bình an. Một người yêu bình yên nhưng không ngừng học hỏi, nâng cấp bản thân tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua. Dù không bon chen nhưng để tồn tại mình vẫn phải học hỏi để không lạc hậu đúng không anh? Qua bài giới thiệu của em, nếu anh cảm nhận được sự đồng điệu thì hãy mạnh dạn kết nối với em nhé.

