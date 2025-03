Tìm bạn đồng hành trăm năm

Nếu thành người yêu, hy vọng sẽ cùng nhau đi ngắm Hà Nội, vì mình là người thích thiên nhiên, muốn đi cùng người mình thương mến.

Hôm nay nhân một ngày chủ nhật mưa lạnh, mình viết bài lên chuyên mục với hy vọng tìm được người bạn đời trăm năm như ý nguyện. Tết năm nay mình ổn hơn năm trước nhưng tình duyên thì thầy bói phán là đến chậm, quả thật rất chậm. Vì mình đã đợi người mình yêu đến cả chục năm rồi. Về bản thân: Mình sinh năm 1991, năm nay 34 tuổi không tính tuổi mụ. Mình rất tiếc đã bỏ lỡ năm 2024 là năm đẹp nhất để nên duyên vợ chồng với một ai đó, vì người ta chê mình nghèo, quê quán xa xôi. Mình mong năm nay sẽ có một khởi đầu mới với người tâm đầu ý hợp, có tình cảm thật lòng và chung thủy.

Mình quê miền núi nên mong muốn tìm các bạn quê miền Bắc, đang làm việc tại Hà Nội, có ý định sinh sống lâu dài ở thủ đô để cùng nhau cố gắng, vun đắp cuộc sống sau này. Không cần bạn phải giàu có, sang trọng nhưng cần có công việc ổn định, chưa từng kết hôn, tuổi tác không có cách biệt nhiều để dễ bề chia sẻ. Hiện nay mình làm nhân viên văn phòng nên có thời gian rảnh vào cuối tuần, nếu thành người yêu của nhau, hy vọng sẽ cùng nhau đi ngắm Hà Nội, vì mình là người thích thiên nhiên, muốn đi cùng người mình thương mến.

Mình là người tin vào nhân duyên nhưng chỉ tin 50%, vì duyên chỉ là gặp gỡ còn bên nhau hay không là do sự đồng cảm từ hai trái tim, sự cố gắng dung hòa sự khác biệt giữa hai con người. Mình cũng không còn trẻ, nhưng may mắn vẫn giữ được nét trong trẻo, được khen là trẻ hơn bạn bè cùng trang lứa. Không béo cũng không gầy, nên thật lòng mong muốn sẽ gặp một người có ngoại hình cân đối, không quá ú nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài. Nếu đủ duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Mình cũng xin phép không hồi âm với các anh từng có gia đình, tuổi quá nhiều hoặc công việc tự do không ổn định, vì thời gian của chúng ta đều quý giá. Nếu không phải gu của nhau thì không nên cưỡng cầu. Một lần nữa cảm ơn độc giả.

