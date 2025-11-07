Tìm bạn đồng hành, người có thể trở thành tri kỷ

Mình sẽ luôn lo lắng cho bạn, cũng mong nhận lại một lời hỏi han đơn giản: "Anh có mệt không".

Mình là nam, 36 tuổi, đang làm công việc kỹ thuật và sinh sống ở Hà Nội. Mình từng trải qua vài thăng trầm trong tình cảm, thực sự không còn muốn tìm kiếm những mối quan hệ hời hợt, "chơi chơi" nữa. Nguyện vọng của mình rất nhỏ nhưng rõ ràng: Tìm một người nghiêm túc, có cùng mục đích tiến tới. Với mình, để đi đường dài, chúng ta không cần phải hoàn hảo nhưng cần "cùng tầng nhận thức" và phù hợp ở 3 điểm mấu chốt:

Chúng ta là bạn đồng hành (partner) của nhau. Mình quan niệm, hôn nhân không phải là một người "gánh" và một người "dựa dẫm" mà là hai bạn đồng hành cùng nỗ lực. Mình không quan trọng bạn kiếm được nhiều hay ít, nhưng mình trân trọng một người phụ nữ có ý thức tự thân vận động và nỗ lực vì công việc của riêng mình. Mình sẵn sàng là trụ cột nhưng cũng mong chúng ta cùng gánh vác, thấu hiểu rằng nếu ở giai đoạn tìm hiểu mà có sự giúp đỡ nhau điều gì đó là tự nguyện và trân quý, chứ không phải là trách nhiệm hiển nhiên (trách nhiệm chỉ có khi là vợ chồng).

Chúng ta thấu cảm hai chiều. Mình sợ nhất là sự quan tâm một chiều. Mình tin tình yêu bền vững là khi cả hai đều biết nghĩ cho nhau. Mình sẽ luôn lo lắng cho bạn, mình cũng mong nhận lại một lời hỏi han đơn giản: "Anh có mệt không".

Chúng ta thẳng thắn và tin tưởng, là người từng trải, mình thà nghe một sự thật (dù khó nghe) còn hơn là sống trong sự né tránh hay che giấu. Mình tin rằng, mọi vấn đề đều có thể giải quyết nếu chúng ta thẳng thắn và logic với nhau.

Lộ trình mình mong muốn: Mình tin rằng, chúng ta phải là bạn đời tốt của nhau trước, cùng nhau vượt qua những lo toan thường nhật bằng sự nỗ lực và tin tưởng. Rồi khi đã chung một con thuyền, chúng ta sẽ tự nhiên trở thành tri kỷ (Soulmate) của nhau. Vì với mình, công thức của hôn nhân hạnh phúc = Bạn đời (Partner) + Tri kỷ (Soulmate).

Nếu bạn cũng tìm kiếm bạn đồng hành thực sự, một người để tin tưởng và cùng nhau xây dựng tương lai, hãy kết nối với mình nhé. Cảm ơn bạn đã đọc. Để tiết kiệm thời gian chung, mình xin phép sẽ không phản hồi nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ hời hợt, không rõ ràng. Tương tự, mình cũng không phù hợp nếu bạn có quan điểm "phụ nữ chỉ cần được yêu chiều" và "đàn ông phải lo toàn bộ kinh tế", vì mình tin vào sự cùng cố gắng của cả hai.

