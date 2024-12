Tìm bạn đồng hành dựa trên sự tử tế và chân thành

Anh có chút năng khiếu về âm nhạc, tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm, nói vừa đủ và cũng khá hài hước.

Người ta nói rằng, nhân duyên là do ông trời sắp đặt; tuy nhiên lại sắp đặt dựa trên sự cố gắng của mỗi người. Ngày hôm nay, khi anh viết những dòng thư này, chính là anh đang cố gắng tìm thấy em, nhân duyên của anh, người anh đã tìm kiếm lâu nay nhưng chưa gặp. Anh quan niệm, vợ chồng là người sẽ nguyện gắn bó với nhau suốt đời, đồng hành cùng nhau trên mọi bước đường cuộc sống, cùng trải qua vui buồn, cùng chia sẻ với nhau mọi điều trên cuộc đời này. Vậy không chân thành và tử tế với nhau thì còn với ai được nữa?



Cuộc vui nào rồi cũng tàn, về nhà rồi cũng chỉ có người vợ là lo lắng cho mình. Những người thân của mình cũng có cuộc sống riêng của mỗi người, chỉ có vợ chồng đồng hành cùng nhau. Cuộc sống nhiều bon chen, phức tạp, rồi vẫn là hai người cùng nhau chia sẻ, động viên, khích lệ nhau, hỗ trợ nhau để xây dựng cuộc sống tốt nhất có thể, ngoài ra còn rất nhiều điều khác nữa. Vậy thì với anh, người vợ chính là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời.



Anh mong sớm tìm thấy em trong biển người mênh mông. Em ở đâu hãy lên tiếng cho anh biết nhé. Anh thèm cảm giác sau mỗi ngày đi làm về có thể kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, dù có thể là những câu chuyện linh tinh. Anh thèm cảm giác được cùng nhau làm việc nhà, cùng trải qua những sinh hoạt đời thường bình dị nhưng hạnh phúc. Anh quan niệm mọi việc trong gia đình là việc chung, đừng nghĩ rằng đó là việc của phụ nữ. Thậm chí, nam giới có sức khẻo tốt hơn thì hãy gánh vác nhiều hơn.



Nãy giờ hình như nói hơi sâu về chuyện vợ chồng, mà trước khi là vợ chồng thì hãy là người yêu nhé em. Anh không phải khô khan như những câu chuyện nãy giờ đâu. Anh cũng mong cùng em trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Hà Nội của chúng mình rất đẹp, nhất là mùa này, tết cũng không còn xa. Anh mong thời gian sắp tới sẽ thật nhiều kỷ niệm đẹp để lưu vào ký ức của chúng ta. Hà Nội không chỉ đẹp mà còn nhiều món ăn ngon, đặc biệt là lên phố. Chúng mình mà thưởng thức hết thì chắc phải mất nhiều thời gian đấy. Ngoài ra, những ngày lễ tết sắp tới anh tin là chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp.



Một con người đúc rút ra được những quan niệm cuộc sống như anh vừa chia sẻ, thực ra cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Quá khứ làm nên con người hiện tại. Tuổi trẻ của anh cũng có những thăng trầm, trong đó có những điều không may mắn và cả những sai lầm. Khi anh rút ra được những bài học để đời thì gia đình nhỏ đã không còn nữa. Con anh hiện ở cùng mẹ bé. Câu chuyện đã qua nhiều năm, buồn nhưng vẫn phải bước tiếp, anh mong muốn những bài học đó giúp anh sẽ là một phiên bản hoàn thiện hơn trong chính câu chuyện của chúng ta. Những quan niệm của anh bây giờ đều hướng vào những gì tốt nhất cho người đồng hành cùng mình và xây dựng gia đình thật tốt.



Anh đầu 4 nhưng đó là tuổi sinh học và tuổi cuộc đời. Mọi người bảo anh trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Anh chơi thể thao hàng tuần nên sức khỏe tốt, cao 1m7x và nặng cũng 7x. Trong cuộc sống sẽ có những điều không đồng quan điểm, không sao cả, đó là nét riêng của mỗi người, có thế mới hấp dẫn nhau chứ, anh sẽ tôn trọng cá tính riêng của em, tôn trọng góc nhìn riêng của em mà không tranh luận hay cố gắng thay đổi em theo ý mình. Số 6 nếu đứng đối diện sẽ nhìn thành số 9 mà, cả hai đều đúng. Khi đã gắn bó với nhau, anh tin là mỗi người tự biết điều chỉnh sao cho phù hợp, vì cái lớn nhất là hạnh phúc gia đình. Anh tôn trọng điều đó nghĩa là cũng tôn trọng khoảng trời riêng của em. Anh không có tư tưởng kiểm soát, chỉ dựa vào sự tôn trọng và tin tưởng.

Anh cũng không có tư tưởng phân biệt con chung con riêng hay nội ngoại. Bố mẹ là bố mẹ chung. Anh tôn trọng giá trị truyền thống và tinh thần nhưng cũng đủ hiện đại và văn minh. Anh sống tại nội thành Hà Nội và đi làm cũng gần nhà. Cuộc sống bình thường như biết bao gia đình và anh vẫn luôn cố gắng hàng ngày. Anh mong được gặp em, em thế nào cũng được nhưng sẽ tốt hơn nếu cũng chung hoàn cảnh như anh. Em có một bạn nhỏ càng tốt vì anh rất yêu trẻ con và có thêm một bạn để yêu thương. Quê em ở đâu cũng được, mong rằng em làm việc ở Hà Nội thì thuận tiện hơn. Mong em là một người bình thường, nhẹ nhàng, ít hơn anh nhiều tuổi càng tốt vì anh mong được che chở cho em nhiều hơn.



Nếu em không có tất cả những điều trên nhưng khi quen nhau mà có cùng quan điểm hay mong muốn đồng hành cùng nhau thì mọi tiêu chí đều không quan trọng. Mà gọi là tiêu chí cho vui vậy chứ tất cả mong muốn của anh đều hướng về một người bình thường, bình dị nhất. Trên hết, anh quan trọng nhất là sự tử tế và chân thành dành cho nhau, không quá tính toán hay nặng nề tiền bạc. Tử tế với nhau thì những điều tốt đẹp sẽ đến theo một cách tự nhiên. Nhận được thư này, em hãy gửi email cho anh nhé. Rất mong!

