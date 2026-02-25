Tìm bạn đồng hành cho hành trình ý nghĩa và lâu dài

Em đánh giá cao những người có trách nhiệm, giữ chữ tín, biết đặt ranh giới khi cần thiết nhưng vẫn sống tình cảm.

Mùa xuân đã đến, mang theo ánh nắng vàng ấm áp và những bông hoa khoe sắc rực rỡ. Đối với em, cuộc sống như mùa xuân vậy, luôn tươi mới, đầy năng lượng và hy vọng. Năm nay, em mong tìm được người bạn đồng hành để cùng chia sẻ những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống. Mỗi sáng thức dậy anh thường làm gì? Với em, buổi sáng là thời gian để tĩnh lại và kết nối với bản thân. Một vài dòng nhật ký, chút thiền giúp em cảm nhận sự bình yên và trân trọng những gì mình có. Sau đó, em sẽ tập thể dục và chuẩn bị một bữa ăn sáng lành mạnh để bắt đầu ngày mới. Những thói quen này mang lại cho em sự cân bằng, nếu anh cũng yêu thích những hoạt động này, em tin rằng chúng ta sẽ có những buổi sáng tuyệt vời cùng nhau.



Với em, việc cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao vào cuối tuần như leo núi hay đi bộ đường dài không chỉ là một cách để vận động mà còn là dịp để chúng ta tận hưởng thiên nhiên và trò chuyện cùng nhau. Em trân trọng những giây phút đồng hành như vậy, cũng hiểu rằng mỗi người đều cần không gian riêng để nạp lại năng lượng và theo đuổi sở thích cá nhân. Sự đồng điệu trong mối quan hệ không chỉ đến từ việc chia sẻ mà còn từ việc tôn trọng không gian riêng của nhau.



Sinh năm 1991, chưa từng kết hôn, em thường nghe mọi người bảo mình trông trẻ hơn tuổi, với nụ cười tươi và vóc dáng săn chắc. Mỗi mối quan hệ đều có thời điểm riêng, em đang tìm một người bạn đồng hành để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc. Anh có bao giờ nghĩ rằng một mối quan hệ tốt đẹp không thể vội vàng được không? Cần có thời gian để cả hai hiểu nhau, xây dựng trên nền tảng tôn trọng và tình yêu cho nhau, để khi chúng ta bước tiếp, cả hai đều sẵn sàng đồng hành lâu dài.



Hiện tại, em làm việc tại một công ty nước ngoài, công việc khá áp lực và cũng đầy thử thách. Chính nhờ đó, em đã học được cách giao tiếp rõ ràng và xử lý mâu thuẫn một cách hiệu quả. Em tin rằng một mối quan hệ trưởng thành cần có sự lắng nghe và trao đổi cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp chung thay vì đổ lỗi cho nhau.



Em đánh giá cao những người có trách nhiệm, giữ chữ tín, biết đặt ranh giới khi cần thiết nhưng vẫn sống tình cảm. Người có công việc ổn định, luôn cầu tiến và phát triển bản thân là mẫu người em tìm kiếm. Nếu anh yêu thể thao, đó sẽ là một điểm cộng lớn. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao và duy trì thói quen lành mạnh. Một điều quan trọng với em là anh không hút thuốc lá, vì em dị ứng khá nặng với mùi này.



Rất mong được làm quen với anh, chia sẻ những câu chuyện thú vị và cùng nhau khám phá những điều mới mẻ. Nếu chúng ta có sự đồng điệu, mối quan hệ sẽ phát triển một cách tự nhiên, ấm áp và bình yên. Mỗi mối quan hệ đều có một khởi đầu riêng; với sự chân thành, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ