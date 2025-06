Tìm bạn đời cùng xây dựng bình yên

Em 31 tuổi, độc thân, sống tại Thuận An, Bình Dương, làm công việc văn phòng về chuỗi cung ứng, theo đạo Công giáo.

Em có ngoại hình nhỏ nhắn (cao 1m53), dễ thương và thân thiện. Em sống tình cảm, có phần hướng nội nhưng luôn chân thành trong các mối quan hệ. Em yêu những điều giản dị, thích sự nhẹ nhàng và trân trọng giá trị gia đình.

Ngoài công việc, em thích xem phim, nấu ăn đơn giản và chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Em mong muốn tìm một người bạn đời thật lòng - người đàn ông có trách nhiệm, có ý chí, nỗ lực trong công việc, sống lành mạnh và không hút thuốc. Nếu anh đang sống và làm việc tại TP HCM hoặc Bình Dương sẽ càng thuận tiện để mình có cơ hội tìm hiểu nhau một cách tự nhiên và nghiêm túc.

Em tin rằng một tổ ấm không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi để mình cảm thấy an toàn và được là chính mình. "Home is a shelter from storms – all sorts of storms", em mong rằng cả hai chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên một nơi như thế.

Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp đúng người có cùng giá trị sống, cùng nhau sẻ chia những điều bình dị mỗi ngày – những bữa cơm ấm cúng, những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng đủ để thấy nhẹ lòng. Nếu đọc đến đây, anh cảm thấy có chút đồng điệu với em, hy vọng chúng ta có thể cho nhau một cơ hội bắt đầu từ sự trò chuyện chân thành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ