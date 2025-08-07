Tìm bạn đời cùng vun đắp hạnh phúc bình dị

Nếu em tìm người đàn ông biết điều, sống chân thật, biết yêu thương đúng mực, có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội để trò chuyện.

Anh viết những dòng này với hy vọng tìm được một người phụ nữ hiền lành, hiểu chuyện, người sẵn sàng cùng anh bắt đầu một hành trình mới, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Anh ngoài 40 tuổi, đã ly hôn hơn 6 năm, hiện sống và làm việc ổn định tại Thủ Đức. Cuộc sống của anh giản dị, không ồn ào, đủ để thấy rõ giá trị của một gia đình ấm êm và một người đồng hành tử tế. Anh không vội vàng nhưng đủ chín chắn để trân trọng những điều thật lòng.



Điều anh mong ở em không phải là sự hoàn hảo mà là sự chân thành. Em có thể là một người phụ nữ nhẹ nhàng, sống tình cảm, tuổi 40 đổ lại, không theo đạo (để chúng ta dễ dàng hơn trong việc cùng xây dựng tổ ấm sau này). Anh tìm một người bạn đời để cùng nhau nấu bữa cơm đơn giản, dắt nhau đi dạo khi trời mát, hay chỉ là ngồi lặng im bên nhau mà vẫn thấy bình yên. Nếu em đang tìm một người đàn ông biết điều, sống chân thật, biết yêu thương đúng mực, có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội để trò chuyện.

