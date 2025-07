Tìm bạn đời chưa từng kết hôn, biết cư xử

Anh là người gốc Bắc, gia đình cơ bản, đã vào Sài Gòn được 20 năm, định hướng sẽ gắn bó lâu dài tại nơi đây.

Thời gian trôi nhanh quá, vậy là anh đã hơn 40 tuổi rồi, bạn bè đứa nào cũng có cặp có đôi con đàn cháu đống, còn anh vẫn FA. Thật là buồn quá thôi. Nhiều khi tự AQ an ủi bản thân do duyên mình chưa tới, cứ từ từ rồi duyên sẽ tới nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là do bản thân, do mình quá thụ động, chỉ đi làm rồi về nhà, nếu không cố gắng, không chủ động tìm kiếm người thương, anh sẽ lỡ hẹn tình yêu của đời mình mất.

Qua chuyên mục Hẹn hò VnExpress, anh thấy nhiều bạn đã tìm được người yêu, người bạn đời ưng ý nên hôm nay viết bài này cùng với sự trợ giúp của ông Tơ bà Nguyệt VnExpress, anh mong tìm được em - người con gái của đời anh.

Anh là người gốc Bắc, gia đình cơ bản, đã vào Sài Gòn được 20 năm, định hướng sẽ gắn bó lâu dài tại nơi đây. Anh có ngoại hình bình thường, cao 1,7 m, không hút thuốc, rượu chè, sống đơn giản, tâm hướng thiện, luôn cố gắng vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người.

Mong gặp được em - người chưa từng kết hôn, tính tình nhẹ nhàng, biết cư xử, công việc ổn định, tuổi từ 34 tới 40, sống và làm việc tại Sài Gòn.

Chờ thư em.

