Tìm bạn đời chân thành, nghiêm túc và cùng nhau chia sẻ

Anh có tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, cũng rành việc đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, rành việc nhà, thích trẻ con. Mong muốn tìm kiếm một bạn nữ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Anh 32 tuổi, sinh ra, lớn lên và làm việc tại Đồng Nai, từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cách đây hai năm. Anh tốt nghiệp ngành kế toán, một bằng ngành quản trị. Anh thích học hỏi điều mới như thiết kế và ngoại ngữ. Anh làm công việc văn phòng, buổi tối làm thêm thiết kế. Anh đang tìm kiếm hạnh phúc, một người có thể cầm tay đi nốt quãng đường còn lại.

Về bản thân, anh cao 1m67, nặng 62 kg, tướng mạo dễ nhìn, hiền lành, vui tính, hòa đồng, thân thiện, rành việc nội trợ và có thể giúp đỡ em các công việc nhà, thích trẻ con, không biết hút thuốc và không biết uống rượu, không chơi bời. Anh mong muốn tìm kiếm một tình yêu chân thành, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Mong tìm được bạn nữ yêu thương gia đình, xây dựng hạnh phúc, chăm sóc con cái, bao dung, cùng nhau cố gắng và nắm tay nhau đi hết con đường.

