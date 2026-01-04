Tìm bạn chung nhà

Em thích cuộc sống ổn định, mong muốn được là chính mình, dù cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng theo ý thích.

Chào anh, bạn chung nhà của em,

Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, còn em vẫn tìm anh. Không biết do chúng ta không có duyên hay duyên chưa tới mà tìm nhau khó quá, anh nhỉ. Em vẫn tìm anh, người bạn chung nhà của em, để khi ở bên nhau, chúng ta có thể cười tươi, có thể là chính mình. Cùng nhau trải qua nhiều thứ: đôi khi lặng im, thỉnh thoảng ồn ào, lắm lúc chia xa, hoặc có khi không cảm xúc, chỉ đơn giản là chung một mái nhà.

Em là nhân viên văn phòng, đến giờ vẫn độc thân. Em thích cuộc sống ổn định, mong muốn được là chính mình, dù cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng theo ý thích. Nhưng em vẫn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Còn anh thì sao? Sau khi trải qua gần 40 năm của cuộc đời, thật lòng mà nói, em cũng không biết mình thích một người như thế nào. Bởi đôi khi cảm nhận của bản thân và của người xung quanh lại không giống nhau. Em định hướng đó là người biết làm chủ cuộc sống giống em: có trải nghiệm, có kinh nghiệm, còn thành công thì theo suy nghĩ của chính bản thân mình, anh nhỉ.

Em yêu gia đình của mình và mong muốn có một gia đình nhỏ, cùng nhau hạnh phúc theo cách nghĩ của chúng ta, anh nhé.

Em không biết có tìm được anh ở đây không, nhưng biết đâu giữa dòng đời đông đúc này, chúng ta lại gặp nhau. Hy vọng anh cũng đang có động lực tìm gặp nửa kia giống em, vì muốn thì mới tiến tới được, anh nhỉ.

Mong sớm gặp anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ