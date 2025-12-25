Tìm anh tâm đầu ý hợp đi hết quãng đường còn lại

Mong tìm người đàn ông hợp với mình, biết sống cho gia đình, biết hy sinh cho người bạn đời vì em cũng sẽ như thế.

Em không nghĩ có ngày mình lại viết bài lên mục này, nhưng nay khi con cái tạm ổn, tự nhiên nghĩ đến bản thân khi con cái lập gia đình, cảm giác cô đơn ập đến. Em sống nội tâm, ít nói nhưng sẽ nói nhiều với người tâm đầu ý hợp. Em là người của gia đình, không thích đám đông, yêu thiên nhiên, yêu sự bình yên không bon chen, kiểu như đi đâu làm gì ăn gì không quan trọng bằng cùng với ai.

Em sinh năm1972, đang sinh sống ở TP HCM, mong tìm được người đàn ông hợp với mình, biết sống cho gia đình, biết hy sinh cho người bạn đời vì em cũng sẽ như thế. Em không tìm người đàn ông mà chỉ cần phụ nữ về lo chợ búa cơm nước, không quan tâm đời sống tinh thần. Lần đầu viết bài, em thực sự chưa có kinh nghiệm, vẫn mong tìm được người cũng ăn nói vụng về như mình nhưng cũng chân thành. Cảm ơn các anh đã đọc bài.

