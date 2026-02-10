Tìm anh những ngày cuối năm

Em muốn tìm người cùng đi qua những ngày nắng cũng như cả những ngày âm u.

Chào anh, lại một năm nữa sắp trôi qua. Đi làm về đến nhà, mở chuyên mục Hẹn hò ra, em rất muốn viết lá thư tìm anh. Không biết có phải quá muộn không, em từng gác lại mọi thứ để có thời gian tìm anh nhưng đều không gặp. Năm nay, em dành nhiều thời gian cho công việc vì nghĩ tìm anh khó quá. Nhưng cuối năm, em lại muốn dành thời gian để tìm gặp anh, cái cảm giác năm này qua năm khác vẫn không gặp được anh khiến em sắp nản rồi.

Em bước sang tuổi 36, ngoại hình dễ nhìn, khá nhanh nhẹn, dễ gần. Em muốn tìm người cùng đi qua những ngày nắng cũng như cả những ngày âm u. Anh ở đâu cũng được, nhiều tuổi hơn em nhé. Nếu từng kết hôn, em muốn anh là người rõ ràng, không trong mối quan hệ phức tạp nào.

Anh có ngoại hình bình thường, sống biết suy nghĩ cho người khác, là người tử tế, chính trực. Nếu người không chính trực chắc không phù hợp với em. Anh có học thức, kinh tế ổn định là được, anh ở đâu cũng được nhưng khi xác định tìm hiểu mong anh nghiêm túc, xác định mối quan hệ rõ ràng.

Về em, nếu hợp gu sẽ thấy em dễ thương, ấn tượng; không hợp gu sẽ không thấy gì, nên em không biết mình có được trong mắt người khác không. Nhưng bản thân em là người chân thật, vui vẻ. Nếu anh không ngại tìm hiểu xa, thì gửi thư cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ