Tìm anh, người xứng đáng với sự chờ đợi của em

Có lẽ em sẽ chẳng viết lá thư này nếu như hôm nay cậu con trai lớp 3 bỗng nhiên hỏi: "Bố ở đâu mẹ ơi? Sao con không có bố? Sao bố không tìm con? Bố thật là chán nhỉ". Em xoa đầu bé và hỏi: "Thế con có thích mình có bố không". Cậu bé trả lời ánh mắt tràn đầy niềm hãnh diện: "Con thích lắm vì bố sẽ chở con đi chơi biển, đi bơi cùng con, có bố rất vui mẹ ạ". Chắc bố xấu hổ và không đủ dũng cảm để đối mặt với con, rồi một ngày nào đó lớn lên các con sẽ hiểu.

Trong lòng em ngổn ngang suy tư, đã 8 năm sóng gió trôi qua, em dường như cũng quyết định khép cửa trái tim mình, từ chối mọi lời tán tỉnh. Em tự nhủ sẽ nuôi hai con lớn khôn tới khi tốt nghiệp đại học, hoàn thành sứ mệnh của mình, xách ba lô lên đi du lịch khắp nơi. Nhưng câu hỏi của cậu bé đã chợt làm em tỉnh giấc. Mẹ đơn thân thì đã sao? Họ cũng có quyền được hạnh phúc như bao người. Em cũng muốn con trai mình có một người bố tuyệt vời, xứng đáng với tình yêu thương của mẹ con em.

Em có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, tính tình điềm đạm, luôn mang tới nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, tuy không đẹp nhưng nhìn lâu cũng rất duyên bởi vì em luôn biết cách chăm sóc bản thân. Em 40 tuổi, cao 1m50, nặng 48 ký nhưng có lẽ nhìn em sẽ trẻ hơn số tuổi thật của mình. Thời gian rảnh, em thường đọc sách, tập yoga, nấu ăn cùng các thành viên trong gia đình vào cuối tuần và đi du lịch cùng bạn bè. Em luôn yêu quý truyền thống của gia đình và thích sum vầy vào những ngày lễ tết, thích lắng nghe các câu chuyện tình yêu của các cụ già bởi vì rất thú vị. Hiện tại, em có thể độc lập về kinh tế và làm trong ngành giáo dục.

Em mong rằng ở nơi nào đó, anh sẽ đọc được lá thư của em, mạnh dạn viết thư cho em để mình có thể hiểu nhau hơn. Hy vọng rằng, mùa đông năm nay, em không còn phải bỏ hai tay vào túi áo để giữ ấm mà sẽ có bàn tay anh nắm tay em, cùng nhau đạp xe, uống trà sáng sớm, nuôi dạy các con thật tốt và đi du lịch cùng nhau, sống cuộc đời bình yên. Hơn tất cả, anh sẽ yêu thương con trai em giống như yêu em vậy. Tình yêu của em ở độ tuổi này không còn bồng bột, dữ dội như tuổi trẻ ngây thơ mà là sự đồng cảm, chân thành, đối xử tử tế với nhau, vợ chồng tương kính như tân, một ánh nhìn cũng đủ để hiểu ý nhau. Em đã sẵn sàng dỡ bỏ hàng rào thép gai quanh mình để chờ anh.

