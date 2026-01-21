Tìm anh - người cùng em đi đến hôn nhân

Em sinh năm 1984, chưa lập gia đình, hiện có công việc ổn định tại Hà Nội, tính cách điềm đạm và chân thành.

Em viết bức thư này gửi tới anh vào một ngày cuối tuần, thời tiết Hà Nội hơi se lạnh. Như một thói quen của những ngày đi làm, em thức dậy khá sớm rồi nằm suy nghĩ linh tinh, giật mình tự hỏi: sắp Tết rồi, còn đúng một tháng là Tết.

Một năm trôi qua nhanh thật, quanh quẩn qua mấy đợt nghỉ lễ trong năm rồi cũng hết năm. Em chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp gói ghém những muộn phiền, những lo âu. Thời gian kéo theo tuổi tác cứ thế trôi đi, em đã nhiều lần nghĩ rằng, thôi ở vậy, vì ở tuổi này cũng chẳng có chồng con gì nữa cả. Tuy nhiên, thực tế và thật tâm em thấy mình vẫn rất cần một gia đình, mong muốn có người cùng đồng hành, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống hiện tại, đặc biệt là tương lai. Em ở thực tại không phải vì thiếu người bên cạnh, mà vì thiếu một cảm giác được sẻ chia thật sự. Sắp Tết rồi, lại thấy lòng mình thực sự trống trải. Đó là lý do em viết email này gửi tới anh với hy vọng sẽ tìm thấy anh trong tương lai - người bạn đồng hành của mình.

Em sinh năm 1984, chưa lập gia đình, hiện có công việc ổn định tại Hà Nội, tính cách điềm đạm và chân thành. Ở tuổi này, em không tìm kiếm cho mình những cảm xúc nhất thời, mà mong tìm một mối quan hệ dựa trên sự chân thành; một người đàn ông trưởng thành, sống có trách nhiệm, nghiêm túc trong tình cảm và cũng mong muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững trong tương lai.

Nếu anh cũng trân trọng gia đình và mong muốn một mối quan hệ bền vững, cũng bị số phận đưa đẩy "ế" bền vững như em và đang ở trạng thái tự do, hãy viết email lại cho em. Hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

