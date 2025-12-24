Tìm anh, người cùng em đi dạo dưới những tán xanh

Chào anh, người bạn đồng hành em đang tìm kiếm,

Giữa không gian xanh của Ecopark, công việc tại một trường học mang lại cho em nhịp sống bình yên và đều đặn. Em là cô gái Hưng Yên, sinh năm 1993, mang trong mình sự nhẹ nhàng nhưng cũng đủ thực tế để hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà ở sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày.

Công việc giữa những tiếng cười trẻ thơ rèn cho em sự kiên nhẫn và cách quan sát cuộc sống một cách tỉ mỉ. Em thích cảm giác sau giờ làm được thong dong dưới những tán cây, cảm nhận sự chuyển mình của thời tiết. Có người nói em mang chút vẻ ngoài hơi tĩnh lặng, nhưng nếu đủ thân quen, anh sẽ thấy một tâm hồn luôn trân trọng hơi ấm gia đình và những giá trị truyền thống.

Em không mong tìm hình mẫu hoàn hảo, chỉ hy vọng gặp được người đàn ông trưởng thành, có sự vững chãi của người từng trải. Em thích sự chân thành, một người nói được làm được và coi trọng sự ổn định. Anh có thể bận rộn với sự nghiệp riêng, nhưng mong anh vẫn dành khoảng lặng cho những bữa cơm nhà và những câu chuyện không đầu không cuối cùng em.

Em sống và làm việc tại Văn Giang, nên nếu anh cũng ở gần đây hoặc Hà Nội, đó sẽ là một cái duyên thật đẹp. Hy vọng vào những ngày cuối năm này, lá thư này sẽ là khởi đầu để hai người lạ thành quen, và biết đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đón những mùa xuân sau này thật ấm áp.

Chờ thư anh.

