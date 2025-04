Tìm người đàn ông cùng chung chí hướng, chúng ta sẽ cùng tô màu cho bức tranh cuộc sống trở nên thật sống động.

Cách đây 4 năm em từng viết một bài trên Hẹn hò, đó là một buổi chiều tan làm, một buổi chiều có phần rảnh rỗi, em đã viết bài gửi đến quý báo để tìm anh. Thật vui, em nhận được rất nhiều bức thư làm quen. Nhưng tại thời điểm đó, khi bản thân chưa thực sự an yên, em đã không đủ sự can đảm để có thể nắm tay ai đó bước tiếp. Giờ đây, bước sang tuổi 38, em đã biết cách tìm thấy sức mạnh của sự tĩnh lặng trong cuộc sống hối hả. Em biết dùng thời gian nhâm nhi ly cà phê để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống và dùng thái độ bình tĩnh để đối mặt với những thách thức mà cuộc đời đem đến. Cũng là lúc em thực sự muốn tìm anh, người có thể lặng lẽ đi bên em.

Em là một bà mẹ đơn thân. Tuy nhiên hành trình nuôi dạy con của em luôn có sự hỗ trợ của cả hai bên nội ngoại. Em luôn hạnh phúc và tự hào về điều đó. Nếu anh, người đàn ông yêu thích cuộc sống yên bình nơi vùng quê, thích hòa mình vào thiên nhiên, có ý thức giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần và có ý định bỏ phố về quê, anh hãy liên lạc với em. Em không nghĩ mình sẽ lập tức rời bỏ đô thị phồn hoa, bởi em còn rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành, là kế hoạch tài chính, học hành của các con. Tuy nhiên, ý định về một cuộc sống bình dị nơi miền quê luôn nhem nhóm trong em.

Em hy vọng có thể gặp được anh, người đàn ông cùng chung chí hướng. Chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho bức tranh cuộc sống trở nên thật sống động. Hay như câu nói nổi tiếng: "When life gives you lemons, make lemonade", em tin rằng ly nước chanh mà chúng ta pha sẽ thật thơm ngon. Mong thư anh!

