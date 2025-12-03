Tìm anh hơn em một cái đầu, bé hơn em một cái tôi

Mong anh thoải mái, gọn gàng, chỉn chu, sạch sẽ, công việc ổn định và biết hướng tới tương lai.

Mình sinh năm 1992, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Cuộc sống độc lập mang lại cho mình sự bình yên nhưng đôi khi giữa nhịp sống vội vã của thành phố, mình vẫn thấy một chút chênh vênh. Là một cô gái Tây Nguyên nhẹ nhàng và tình cảm, mình luôn mong tìm được một tình yêu chân thành, không phô trương, chỉ cần đủ ấm để cùng nương tựa.



Mình hy vọng gặp một người đàn ông cao ráo, trên 1m7, không chênh lệch tuổi nhiều quá, không hút thuốc, không gia trưởng, không theo đạo vì mình hay đi chùa. Tính cách anh thoải mái, gọn gàng, chỉn chu, sạch sẽ, công việc ổn định và biết hướng tới tương lai. Một người yêu thể thao, thích thiên nhiên, thích biển, thích những chuyến đi; có trái tim hài hước, biết lắng nghe và trân trọng những điều giản dị. Nếu anh đang sống và làm việc ở TP HCM, quê ở Tây Nguyên hoặc miền Trung thì càng tốt.



Mình không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người thật lòng, nghiêm túc trong tình cảm để cùng nhau bước tiếp. Mình muốn có những buổi dạo phố, tập thể thao, ăn vặt hoặc những bữa cơm đơn giản mà ấm áp, nơi chỉ cần quay về là có nhau. Nếu anh cảm nhận được chút đồng điệu trong những dòng này, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu một câu chuyện mới, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng bền vững. Chúc anh mỗi ngày đều bình an và nhiều niềm vui.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ