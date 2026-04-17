Tìm anh giữa những ngày tuyết rơi trên thềm nắng

Em khá nữ tính, thích những điều nhỏ nhặt, khá trẻ con và hay suy nghĩ nhiều.

Em sinh ra ở Sài Gòn, là con của Phật, sinh năm 1993, được lớn lên trong gia đình có đầy đủ tình thương và tri thức. Hiện em ở Nhật, cụ thể là Hokkaido, nơi xứ tuyết và cũng rất ấm áp tình người. Với em, những người con xa quê trên đất khách, để tồn tại được đã là một nghị lực rất lớn. Điều đầu tiên em mong muốn tìm kiếm là sự đồng hành: cùng nhau nỗ lực, chia sẻ, cùng nhau tốt lên từng ngày, cùng nhau trải qua những ngày bình dị và an yên để gia đình và bản thân cảm thấy thật tự hào.



Điều thứ hai, hy vọng anh là một người có sự kiên cường và vững tài chính để lo cho con. Em mong muốn có những thiên thần nhỏ và sự hiểu biết của một người cha thông thái, sẽ giúp con phát triển theo cách mà bản thân em cho dù có nỗ lực thế nào cũng không làm được. Hãy cho con biết: Máu đỏ da vàng, hai chữ Việt Nam hiên ngang và tự hào như thế nào anh nhé.



Điều cuối cùng, em hy vọng anh có đủ kiên nhẫn và tâm lý để đối nhân xử thế với gia đình hai bên và xã hội. Điểm yếu của em là thương người và khá cảm tính nên cần lắm những lúc anh cho em biết thế nào mới là đúng lý đúng tình. Em tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, biết ba ngoại ngữ, tiếng Nhật khá ổn, hiện làm kaigo và có thu nhập ổn định. Em khá nữ tính, thích những điều nhỏ nhặt, khá trẻ con và hay suy nghĩ nhiều. Rất hy vọng sẽ có duyên gặp được anh để mình có thể cùng nhau ngắm hoa vào mùa xuân, coi pháo hoa mùa hè, tới thu thì ngắm lá đỏ, còn mùa đông thì quấn mình trong chăn, chăm thú cưng là hạnh phúc nhất rồi ạ.

