Tìm anh cùng xây đời sống yên ổn

Nếu anh tìm mối quan hệ nghiêm túc, không mập mờ, không thử nghiệm cảm xúc, đủ kiên nhẫn để xây dựng, nhắn cho em nhé.

Em là nữ, đã đi làm ổn định, có công việc và nhịp sống riêng. Em coi trọng gia đình nhưng không xem hôn nhân là nơi để dựa dẫm hay đánh đổi bản thân. Với em, lập gia đình là lựa chọn có ý thức của hai người đã đủ trưởng thành, không phải vì cô đơn hay áp lực tuổi tác. Em không tìm một mối quan hệ vội. Điều em mong là một người đàn ông đã sẵn sàng đổi trục sống khi bước vào hôn nhân: biết ưu tiên gia đình, biết gánh vác, hiểu rằng yêu thương thể hiện rõ nhất qua những hành động nhỏ, đều đặn mỗi ngày.

Em trân trọng sự tử tế, thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có quá khứ riêng nhưng em mong hiện tại của anh đủ vững để không kéo nhau xuống mà cùng nhau đi lên. Em tin vào sự đồng hành lâu dài: cùng ăn những bữa cơm giản dị, cùng bàn bạc khi có vấn đề, cùng im lặng khi cần yên, cùng đứng về một phía khi đối diện với những việc lớn nhỏ trong cuộc sống. Nếu anh cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, không mập mờ, không thử nghiệm cảm xúc, đủ kiên nhẫn để xây dựng, em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

