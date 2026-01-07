Tìm anh cùng đi tiếp những ngày bình yên

Mong có anh cùng đi bộ, cùng ngồi lại và chia sẻ những câu chuyện đời thường sau một ngày dài làm việc mệt nhoài.

Cuối năm rồi, thời tiết se lạnh dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn trong những dịp gia đình sum vầy. Dù anh vô tình hay hữu ý lướt qua bài viết này, em rất vui nếu những dòng chữ nhỏ này là một duyên nhỏ để chúng ta gặp được nhau giữa dòng người tấp nập ngoài kia.

Em 45 tuổi, đang làm việc tại một trường đại học trong thành phố. Em đã trải qua quãng thời gian dài một mình nuôi dạy con. Giờ đây, con đã lớn, đi học xa và thường mong mẹ dành thêm chút thời gian cho bản thân. Em cũng đã yên tâm, an ổn về mọi thứ để tìm một người đồng hành cùng mình trên quãng đường phía trước - quãng đường em hy vọng sẽ tràn đầy niềm vui.

Vài nét về em để anh dễ hình dung: em không cao, dáng tròn tròn, da sáng, mắt sáng, hoạt bát và trẻ trung. Em thẳng thắn, chân thành, hài hước, hay cười và khá dễ xúc động. Em nấu ăn ngon, thích chăm sóc người thân và yêu không khí gia đình sum vầy. Em có thể chia sẻ với anh từ những câu chuyện căn bếp nhỏ đến các vấn đề kinh tế - xã hội. Em trân trọng sự đối thoại, nơi hai người lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Em mong gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn em, điềm đạm, sâu sắc, độc lập và thực sự có thời gian dành cho nhau. Em hy vọng anh đã trải qua đủ vui buồn để hiểu giá trị của sự bình yên, của gia đình và của người phụ nữ đồng hành bên cạnh. Mong có anh cùng đi bộ, cùng ngồi lại và chia sẻ những câu chuyện đời thường sau một ngày dài làm việc mệt nhoài.

Vài dòng ngắn ngủi trên mục Hẹn hò này có lẽ chưa thể nói hết về em. Nếu anh cảm thấy có sự kết nối, hãy viết cho em nhé. Khi gửi thư, mong anh chia sẻ rõ về bản thân và, nếu có thể, gửi kèm một tấm hình để mình dễ bắt đầu câu chuyện hơn.

Chúc anh và các độc giả một ngày an lành, ấm áp.

