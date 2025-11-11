Tìm anh cùng chia sẻ những vụn vặt trong cuộc sống

Anh cao hơn em một xíu nha, em không ngại người từng đổ vỡ, miễn là anh nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc và không vướng bận gì.

Em 32 tuổi, cao 1m65, cân đối, là nhân viên văn phòng, học hai chuyên ngành và có thể giao tiếp được hai ngoại ngữ. Em chỉn chu, phù hợp với hoàn cảnh và nhiều khi cũng điệu đà một xíu để thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, nhất là khi em có tâm trạng không tốt (vì em là con gái nên cũng thích mình xinh hơn). Mọi người đều nói em nhìn nhẹ nhàng nhưng em biết mình là một cô gái cá tính (vì một mình lâu quá rồi, nên em phải học cách chăm sóc tốt mình thôi).

Em từng tối hôm trước đi thi, sáng hôm sau đi làm, tối nhập viện, còn những lần uống thuốc hạ sốt đi học cũng không ít. Nhiều khi em cũng thấy thật sự tủi thân nhưng khi nhìn lại, em hy vọng những cố gắng của mình sẽ được bù đắp bằng những khoảng thời gian chất lượng sau này cùng gia đình nhỏ của mình, nơi em có đủ kiến thức để có thể dạy dỗ các con mình và cũng đủ tài chính để có thể chăm sóc cho những người em yêu thương.

Em thích các hoạt động ngoài trời, không ngại khám phá các điều mới, giúp đỡ thêm nhiều người trong khả năng của mình. Em biết mình không phải một cô gái truyền thống, nấu ăn ngon, việc nhà giỏi giang nhưng em nghĩ mình sẽ biết cách sắp xếp hợp lý mọi thứ. Em tìm một người bạn đồng hành, cùng nhau chia sẻ những vụn vặt trong cuộc sống. Mỗi người có sở thích và công việc riêng nhưng vẫn muốn hiểu về nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống chung, ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng và thấu hiểu của những người trưởng thành. Vì em muốn giúp đỡ nhiều người nên hy vọng anh cũng là một người tử tế, đạo đức và lương thiện để chúng mình có thể đồng hành cùng nhau. Anh cao hơn em một xíu nha, em không ngại người từng đổ vỡ, miễn là anh nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc và không vướng bận gì.

Em không mong nhận được nhiều phản hồi, chỉ mong người đó là anh, chân thành và nghiêm túc muốn cho nhau cơ hội biết hơn về nhau.

