Tìm anh cùng chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống

Em là người miền Nam, tốt nghiệp đại học, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Em chưa từng kết hôn, cao 157 cm, vóc dáng gọn gàng, làn da nâu nhẹ, khỏe khoắn. Em thường được nhận xét là nhìn trẻ hơn tuổi, dễ thương, chắc nhờ em hay cười. Khi ngồi đối diện bạn bè, đồng nghiệp, em hay được nhận xét, nhìn xinh xắn, nét nhẹ nhàng, nhưng em nghĩ mình cũng bình thường, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Ngoại hình em cũng tương đối, chắc sẽ không làm anh thất vọng.

Em vui vẻ, hoạt bát, biết nấu ăn cơ bản (món khó vẫn phải nhờ YouTube), thích đọc sách, tập luyện giữ sức khỏe và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè. Em trân trọng gia đình, yêu trẻ nhỏ. Trong tình cảm, em coi trọng sự chân thành và chung thủy. Em không tìm mối quan hệ hoàn hảo vì ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Quan trọng là cảm xúc thật sự, cùng nhau thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống.

Qua VnExpress, em mong gặp anh, người chân thành, đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, độc thân chưa có con, có học vấn từ đại học, có việc làm ổn định, không hút thuốc và không tôn giáo (hoặc theo đạo Phật). Em chia sẻ rõ một chút để chúng ta dễ kết nối và cảm thấy đồng điệu hơn khi trò chuyện.

Em giới thiệu cơ bản vậy nha, nếu anh thấy có điểm phù hợp thì gửi email cho em nha. Cám ơn anh và bạn đọc đã dành thời gian đọc bài viết của em. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

