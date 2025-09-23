Tìm anh có việc ổn định, không kiểm soát và đòi hỏi bạn gái

Tính tình mình tạm được, nói khi cần, chủ yếu là quan sát, không thích đánh giá hay giải thích.

Mình tên là Linh, 40 tuổi, đi dạy nhưng trong tương lai gần muốn chuyển công việc khác. Mình sinh ra và lớn lên ở TP HCM nên mong làm quen với người ở cùng thành phố để dễ gặp nhau. Về anh, mình chỉ cần có công việc ổn định, sống cùng gia đình, từng ly hôn hay góa vợ cũng được, nếu có con thì con nên sống cùng mẹ vì mình ngại va chạm, tuổi đời anh trong khoảng 45 đến 49 nhé. Nếu anh có nhà riêng cũng được nhưng đừng trong tình trạng đang góp một nửa. Anh đừng quen kiểm soát nhau hay đòi hỏi và đừng tham vọng đầu tư ảo nhé, vì mình sợ vạ lây.

Về mình, ngoại hình cũng tạm vì mình hay đi lại và tuổi cũng 'cứng' nên không thể trắng trẻo, xinh đẹp. Tính tình tạm được, nói khi cần, chủ yếu là quan sát, không thích đánh giá hay giải thích. Mình xuất thân con nhà nghèo, tự thân vận động, từng mất mát về vật chất nên mong anh đừng kéo mình vào "ảo mộng thiên đường". Đôi lời thế thôi, nếu cần biết thêm chi tiết và có sự nghiêm túc thì mình trao đổi qua thư, tin nhắn và phải gặp mặt nhé, càng nhiều càng tốt. Cảm ơn anh đã dừng chân đọc bài viết này.

