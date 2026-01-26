Tìm anh chia sẻ buồn vui trong cuộc sống

Em là người rất nghiêm túc và chung thủy trong chuyện tình cảm, mong rằng anh cũng như em nhé.

Em nay 45 tuổi, ly hôn gần 10 năm, đang nuôi hai con, cao 1m60, nặng 54 kg. Ngoại hình em cũng ổn, nghề nghiệp ổn định. Em ở Long Khánh, Đồng Nai. Anh hãy ở gần em nhé, khoảng 40 km đổ lại là được ạ. Trước đây em chưa bao giờ có ý định tìm hiểu ai hết, vì em nghĩ mình phải hy sinh cho con, để con không tủi thân khi ba mẹ ly dị.

Giờ con cũng lớn, không còn gần gũi mẹ như trước nên đôi khi em cũng thấy buồn. Em muốn tìm một người có cùng hoàn cảnh với em để cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Em là người rất nghiêm túc và chung thủy trong chuyện tình cảm, mong rằng anh cũng như em nhé. Em mong sớm nhận được thư anh ạ.

