Tìm anh biết quan tâm, chia sẻ, sống yêu thương

Chào bạn đọc của báo VnExpress, sau nhiều ngày là đọc giả của báo, nay em quyết định viết thư gửi quý báo, hy vọng sẽ được se duyên và tìm thấy hạnh phúc cho chính mình. Về em, em là cô gái nhỏ nhắn thuộc thế hệ 9x đời đầu, sinh ra tại quê lúa, đang làm việc tại Hà Nội. Em có tính cách độc lập, thẳng thắn, khá hướng nội, thích những điều giản dị, bình yên, thích văn hóa và những giá trị truyền thống.

Hà Nội với em chỉ phù hợp để làm việc, còn em thích cuộc sống yên bình nơi chốn thôn quê hơn, nên em mong muốn tìm được người đồng hương hoặc là các tỉnh láng giềng nhưng gần thôi vì em say xe. Em đi xe máy nên tìm người đi xe máy cùng em, chúng ta có cùng tần số thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Em độc thân và chưa từng kết hôn nên mong anh cũng vậy. Về anh, mong anh có cùng quan điểm sống với em, không vướng tứ đổ tường, biết quan tâm, chia sẻ, sống yêu thương và tôn trọng nhau. Gặp được nhau là duyên, nhiều khi duyên số cũng là do mình tự tạo nên. Nếu anh thấy cùng quan điểm với em thì hãy email cho em để tự tạo nên duyên số của mình nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ