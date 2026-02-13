Thái NguyênLê Anh Tuấn, được biết đến là TikToker Tuấn 'Ve', bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong đường dây nhập lậu môtô phân khối lớn.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố Tuấn, 45 tuổi và Đoàn Thế Hải, 34 tuổi, cùng trú ở Hà Nội, để điều tra hành vi Buôn lậu. Cả hai bị can đều từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Công an đọc lệnh khởi tố với Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Tuấn và Hải bị cáo buộc nằm trong đường dây nhập lậu xe môtô phân khối lớn về và hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam.

Công an thông báo quá trình khám xét, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật song chưa công bố chi tiết sai phạm.

Tuấn "Ve" được nhiều người biết đến trên mạng xã hội khi có hơn 234.000 người theo dõi. Anh ta thường xuyên đăng tải các video về dòng xe máy độc, lạ.