TikToker trở thành ứng viên dẫn đầu bầu cử tổng thống Bolivia

Rodrigo Paz, TikToker có sức ảnh hưởng lớn ở Bolivia, bất ngờ dẫn đầu vòng một cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Trong vài năm qua, ông Rodrigo Paz, 57 tuổi, đi khắp đất nước Bolivia, đăng tải hàng trăm video trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh là một TikToker có sức ảnh hưởng lớn.

Nỗ lực này dường như đã được đền đáp. Theo kết quả sơ bộ vòng đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống Bolivia diễn ra cuối tuần trước, ông Paz dẫn đầu với 32,1% phiếu bầu. Theo sau là cựu tổng thống cánh hữu Jorge "Tuto" Quiroga, người giành được 26,8% số phiếu.

Không rõ việc trở thành một TikToker nổi tiếng có vai trò thế nào với ông Paz trong cuộc bầu cử, nhưng chiến thắng của ông được đánh giá là bất ngờ, vì chỉ một tuần trước khi bầu cử, các cuộc thăm dò cho thấy ông chỉ xếp thứ ba hoặc thứ năm trong số 6 ứng viên.

Ông Paz là con trai của cựu tổng thống Jaime Paz Zamora, người đã lãnh đạo Bolivia năm 1989-1993. Ông Zamora đã tái tranh cử hai lần, nhưng cả hai lần đều xếp vị trí thứ tư.

"Ông ấy có sức hút giống như cha mình. Ông ấy biết cách tiếp cận người dân", luật sư Sara Medina, 51 tuổi, nhận xét về ông Paz. Ông Paz và cựu tổng thống Quiroga sẽ tranh cử vòng hai vào ngày 19/10 để chọn ra người lãnh đạo Bolivia.

Ứng viên Rodrigo Paz tại La Paz, Bolivia, ngày 17/8. Ảnh: AFP

So với các đối thủ xuất hiện dày đặc trên truyền hình và vận động trên đường phố, ông Paz duy trì sức hút với cử tri nhờ kết hợp giữa mạng xã hội TikTok và tương tác trực tiếp với họ. Ông dường như không tốn nhiều chi phí cho tờ rơi hay thuê địa điểm tổ chức mít tinh.

"Đây là trường hợp mà tính chân thực và cách kể chuyện qua mạng đã vượt qua cỗ máy truyền thông đại chúng truyền thống và cả tiền bạc", chuyên gia chính trị Erick Hurtado nhận định.

Dù áp dụng chiến lược truyền thông kiểu mới, ông Paz không phải người mới trong chính trường. Ông có kinh nghiệm chính trị hai thập kỷ, từng làm thị trưởng, ủy viên hội đồng, phó thượng nghị sĩ và thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo.

Mức độ nổi tiếng của Paz tăng vọt sau khi ông chọn Edman Lara làm phó tướng. Ông Lara, có biệt danh "thuyền trưởng Lara", cũng là người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ứng viên phó tổng thống Edman Lara tại La Paz, Bolivia, ngày 18/8. Ảnh: AFP

Từ năm 2023, Lara trở thành người đấu tranh chống tham nhũng, sử dụng video và livestream để phơi bày tình trạng lạm quyền của cảnh sát trên Instagram và TikTok, thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

"Trong khi Lara hoạt động trên mạng xã hội, Rodrigo đã đi khắp đất nước", chuyên gia Hurtado nói. Paz cho biết ông đã đến thăm 220 trong số 340 thành phố của Bolivia trong 4 năm qua.

Vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ là điều khác biệt đối với Paz và Lara. Họ giờ đây sẽ là tâm điểm của cuộc tranh luận toàn quốc và là mục tiêu của các đòn công kích từ đối thủ.

"Họ không còn là những ứng viên bất ngờ nữa. Họ cần đào sâu câu chuyện của mình, mở rộng các đề xuất và bảo vệ bản thân khỏi tranh cãi mạng xã hội, đồng thời duy trì mối quan hệ với cử tri", chuyên gia Hurtado đánh giá.

Ngọc Ánh (Theo AFP, AP)