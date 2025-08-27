TikToker thông tin sai sự thật về di tích Căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngô Thái Phong thừa nhận đã đăng video lên TikTok, thông tin sai sự thật về Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang – Căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long giai đoạn 1966-1975.

Ngày 27/8, bà Nguyễn Thụy Yến Phương - Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, cho biết Phong, 26 tuổi, đã được Công an địa phương tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu gỡ bỏ video thông tin sai sự thật về Khu di tích lịch sử Cái Ngang khỏi mạng xã hội và thiết bị.

Một góc Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang. Ảnh: Bảo tàng Vĩnh Long

Theo xác minh của cơ quan chức năng, ngày 24/8, Phong cùng một thanh niên vào Khu di tích Cái Ngang bằng cổng phụ. Anh ta đã quay video với sự hỗ trợ của người đi cùng, sau đó tự biên tập, chỉnh sửa nội dung và đăng TikTok. Video này có một số thông tin sai sự thật, hiểu sai về di tích.

Cụ thể, Phong thông tin: "Diện tích ở đây là khoảng 10.000 ha. Trong hầm không biết do mưa hay vì lý do gì mà có nhiều khuôn mặt người, không hiểu vì lý do gì mà nơi này bỏ hoang...".

Làm việc với cơ quan công an, Phong cho rằng mục đích đăng video lên mạng xã hội để giới thiệu về di tích, thừa nhận các thông tin trong video không chính xác, sai sự thật đã gây dư luận xấu...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, khu di tích này có ban quản lý, thường xuyên có người trông giữ, hướng dẫn, thuyết minh cho khách tới tham quan, tìm hiểu; không như thông tin mà TikToker Phong đã đăng tải.

Năm 1966, Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định chọn vùng đất Cái Ngang thuộc ấp 4 xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình (nay thuộc ấp 4 - xã Cái Ngang) làm căn cứ kháng chiến. Công trình gồm các hạng mục: nhà hội trường, nhà thường trực, nhà ăn, nhà thông tin, nhà quân y, nhà bảo vệ cùng hệ thống hầm công sự, hầm bí mật...

Giai đoạn 1966-1975, từ căn cứ này, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh kháng chiến giành nhiều thắng lợi trong 2 chiến dịch lớn là Tết Mậu Thân năm 1968 và Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Năm 2002, tỉnh Vĩnh Long phục dựng công trình căn cứ cách mạng Cái Ngang trên diện tích hơn 10 ha. Năm 2016, nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu...

An Bình