TikToker Pháp: 'Nước mắm như rượu vang của người Việt'

Will Courageux - TikToker có hơn 3,2 triệu lượt theo dõi - ví nước mắm như rượu vang của người Việt, khi thăm nhà thùng Chin-su Phú Quốc.

"Với tôi, nước mắm là một phần không thể thiếu khi thưởng thức các món Việt gồm bánh cuốn, bún chả, chả giò hay cơm tấm. Từ bỡ ngỡ với gia vị này, tôi trở thành 'fan cứng' lúc nào không hay", Will Courageux - quốc tịch Pháp, đang sống tại Việt Nam - nói với VnExpress. Anh nổi tiếng cùng tài khoản TikTok Will in Vietnam, có hơn 3,2 triệu lượt theo dõi. Chàng trai Pháp thường đăng video giới thiệu ẩm thực Việt, ghi điểm ở lối trò chuyện dí dỏm, gần gũi.

Hôm 25/10, anh có dịp khám phá, trải nghiệm các hoạt động tại nhà thùng Chin-su Phú Quốc. Anh tiết lộ trước đó luôn thắc mắc nước mắm ra đời như thế nào, nguyên vật liệu và quy trình ủ chượp cần lưu ý gì. "Chuyến đi giúp tôi hiểu toàn bộ quy trình, câu chuyện sau từng giọt đậm đà và yêu gia vị này hơn", anh cho hay.

Nhà thùng nước mắm Chin-su Phú Quốc (trái) khiến Will liên tưởng xưởng ủ rượu vang ở Pháp (phải). Ảnh: NVCC

Bắt đầu từ cảng An Thới, Will Courageux tìm tiểu các loại cá cơm và tiêu chuẩn tuyển chọn nguyên liệu làm nước mắm, phải đảm bảo độ tươi, độ khô, tỷ lệ cá tạp. Cá được đánh bắt xa bờ, sau đó ướp muối trực tiếp ngay trên thuyền.

Nguồn muối hạt này tuyển chọn kỹ từ thành phố Bà Rịa. Nhờ vậy, cá cơm giữ được độ tươi ngon, chắc mẩy. Đây là yếu tố tiên quyết để ra đời những giọt nước mắm hảo hạng.

Tiếp đó, những lô cá cơm ướp muối đạt tiêu chuẩn chất lượng đầu vào được đưa về nhà thùng. Tại đây, cá trải qua quá trình ủ chượp tự nhiên trong thùng gỗ khoảng 9-2 tháng.

Ông Bùi Huy Nhích, Trưởng Bộ phận kỹ thuật công nghệ tại nhà thùng Chin-su Phú Quốc - tiết lộ: "Nhà thùng có diện tích hơn 22.000 m2, gần 500 thùng có sức chứa hơn 10.000 tấn cá mỗi năm. Nhiệt độ luôn duy trì ở mức 27,5 độ C nhằm phục vụ quá trình ủ chượp, kết hợp phương pháp truyền thống và các tiêu chuẩn quốc tế".

Will bất ngờ khi biết quá trình nước mắm chuyển màu theo từng tháng - 1, 3, 5, 7, 9, 12 tháng (từ trái qua). Ảnh: NVCC

Lần đầu chiêm ngưỡng nhà thùng Chin-su Phú Quốc, Will nói ấn tượng, lập tức liên tưởng tới những xưởng ủ rượu vang ở Pháp. Anh cho rằng cách làm rượu vang lẫn nước mắm gần tương đồng.

Theo anh, rượu vang yêu cầu những quả nho chất lượng, nước mắm cần những đàn cá cơm tươi ngon. Quá trình lên men cũng thực hiện theo cách cổ truyền, trong những thùng gỗ đặc biệt, đòi hỏi thời gian dài. Điểm khác biệt hiếm hoi là rượu vang ưa nhiệt độ mát dịu, nước mắm chuộng thời tiết nóng ấm.

"Tôi nghĩ phải một lần đặt chân đến nhà thùng Chin-su Phú Quốc, mọi người mới có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị tinh túy của nước mắm. Sau này, khi ăn bất cứ món Việt nào có gia vị, tôi sẽ nhớ đến chuyến đi đặc biệt hôm nay, đồng thời thêm yêu ẩm thực nơi đây", TikToker Pháp nói thêm.

Bên cạnh các dòng sản phẩm đã phổ biến ở thị trường quốc tế như Chin-su cá hồi, Chin-su cá cơm biển Đông VIP, đầu tháng 10, container nước mắm Chin-su cá cơm biển Đông 720 đầu tiên - sản phẩm mới nhất của thương hiệu - đã xuất sang nhiều thị trường gồm Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản và các nước châu Âu.

Lô container nước mắm Chin-su cá cơm biển Đông xuất sang Mỹ hồi tháng 10. Ảnh: MSC

Đại diện nhãn hàng sucho biết: "Với chiến lược 'Go Global - Vòng quanh thế giới', toàn bộ dòng nước mắm Chin-su sẽ được đẩy mạnh kênh phân phối, song song loạt chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng mở cánh cửa quảng bá ẩm thực, văn hóa Việt đến bạn bè năm châu".

Hiếu Châu