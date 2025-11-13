TikToker nổi tiếng ra tòa vì làm 'kẻ thứ ba', quyến rũ người quản lý

MỹBrenay Kennard, có gần 3 triệu người theo dõi trên TikTok, bị buộc phải trả 1,75 triệu USD tiền bồi thường vì phá hoại hôn nhân của người khác.

Brenay bị cáo buộc đã quyến rũ quản lý riêng tên Timothy Montague, theo đơn kiện do Akira (vợ Timothy) đệ trình lên tòa án thành phố Durham, bang North Carolina.

Brenay kết hôn với anh họ của Timothy vào thời điểm được cho là đang có quan hệ ngoài luồng này. Cô từng đăng một số hình ảnh và video lên mạng xã hội cho thấy cảnh hai cặp đôi đi chơi với nhau.

Akira và Brenay còn từng là bạn thân, thường tâm sự với nhau về hôn nhân, gia đình.

Theo đơn kiện, Akira cáo buộc Brenay và chồng cô quan hệ tình dục lần đầu tại nhà họ vào tháng 12/2023, thường nhắn tin tán tỉnh, gợi dục và thậm chí thân mật khi Akira đang ngủ ở nhà.

Akira và Timothy kết hôn năm 2018, chính thức ly hôn tháng 8/2024.

Trong đơn kiện dân sự vào tháng 5/2024, Akira yêu cầu Brenay bồi thường thiệt hại 3,5 triệu USD, áp dụng luật "phá hoại tình cảm" của bang North Carolina. Theo luật này, nguyên đơn phải chứng minh đang trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bên thứ ba biết về cuộc hôn nhân này.

North Carolina là một trong sáu tiểu bang ở Mỹ vẫn cho phép vợ/chồng kiện bên thứ ba vì xen vào cuộc hôn nhân của họ, theo thông luật có từ những năm 1850.

Akira Montague (trái) kiện chồng cũ Timothy Montague và "kẻ thứ ba" Brenay Kennard. Ảnh: Instagram

Luật sư của Akira, Robonetta Jones, cho biết Brenay khoe khoang chuyện ngoại tình với người đã có vợ, điều này lan truyền chóng mặt khiến Akira bị sỉ nhục. Sau đó, Timothy bỏ vợ để đến với Brenay.

Trước tòa, Akira đã thành công khi chứng minh vụ ngoại tình gây ra đau khổ về tinh thần, tổn hại đến sức khỏe và tước đi quyền có cả cha và mẹ của các con cô.

Brenay phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình tại tòa, tuyên bố rằng Akira biết cuộc hôn nhân đã kết thúc và cho phép mối quan hệ ngoài luồng tiếp diễn. "Cô ấy đã đồng ý. Cô ấy nói rằng không sao cả vì biết cuộc hôn nhân của mình đã chấm dứt", Brenay nói với bồi thẩm đoàn.

Timothy khai với tòa án rằng chưa bao giờ yêu Akira và chỉ kết hôn với cô vì vấn đề nhà ở. "Chúng tôi chỉ như bạn cùng phòng thôi", anh ta nói.

Brenay Kennard, TikToker chuyên sáng tạo nội dung về phong cách sống, ra tòa ngày 6/11. Ảnh: News Observer

Luật sư của Akira trình bày hơn 700 trang bằng chứng trong suốt phiên tòa kéo dài sáu ngày, kết thúc vào 10/11 với phán quyết nghiêng về Akira. Người vợ bị phản bội được bồi thẩm đoàn trao 1,75 triệu USD tiền bồi thường vì bị Brenay phá hoại hôn nhân. Đây là khoản tiền dàn xếp lớn thứ ba trong vụ kiện tương tự tại North Carolina.

Năm 2011, Betty Devin bị tòa ra lệnh phải trả 30 triệu USD cho Carol Puryear vì ngoại tình với Donald Puryear, chủ một công ty vận tải.

Năm 2021, cựu Thượng nghị sĩ Rick Gunn dàn xếp vụ kiện do Arthur Johns đệ trình với số tiền bồi thường là 3 triệu USD sau khi bị cáo buộc có quan hệ ngoài luồng trong thời gian dài với vợ của Arthur.

Luật sư Robonetta Jones cho biết: "Tôi tin rằng thông điệp ở đây là sẽ có hậu quả khi xen vào hôn nhân của người khác và ngủ với người đã có gia đình, có thể họ sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi làm điều đó".

Tuệ Anh (theo NYP, Law&Crime, Independent)