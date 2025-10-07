TikToker nổi tiếng lĩnh án tù vì trò đâm kim tiêm vào người lạ

PhápTik Toker Amine Mojito bị phạt tù 6 tháng vì dàn dựng trò chơi khăm đâm ống kim tiêm vào người lạ để xem phản ứng, nhằm câu like trên mạng xã hội.

Amine Mojito, 27 tuổi tên thật là Ilan M., đã trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi bắt đầu đăng clip trên mạng xã hội với nội dung vờ tiêm chích cho người qua đường bằng một ống tiêm rỗng.

Trong clip có tiêu đề "Mojito le piqueur fou" (con ong điên), anh ta vờ tiêm cho nhiều người ở quanh Paris bằng một ống tiêm rỗng và quay video phản ứng kinh hoàng của họ.

Tik Toker lãnh án tù vì trò chơi khăm đâm kim tiêm vào người lạ trên phố

Công tố viên cáo buộc Mojito, cố ý hay vô tình đã khuyến khích hiện tượng này thông qua trò đùa của mình. Tháng trước, các công tố viên đã yêu cầu phạt anh ta 15 tháng tù giam theo hình thức giám sát điện tử, bao gồm 5 tháng tù treo.

TikToker nổi tiếng này đã tự bào chữa bằng cách tuyên bố không bao giờ có ý định làm hại người khác. Anh ta chỉ sao chép trò đùa từ các quốc gia khác để quảng bá bản thân.

"Tôi không nghĩ rằng có thể gây hại cho mọi người. Đó là lỗi của tôi, tôi đã không nghĩ đến người khác, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình", Mojito nói và cho hay nảy ra ý tưởng rất tệ khi thực hiện những trò đùa này bằng cách bắt chước những gì tôi thấy trên internet, ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, các công tố viên đã chứng minh một số nạn nhân đã bị chấn thương tâm lý nặng nề bởi trò đùa của anh ta, đến mức phải nhập viện đánh giá sức khỏe tâm thần.

Hôm 3/10, Tòa án Hình sự Paris đã tuyên án Mojito 6 tháng tù giam vì "hành vi bạo lực" này. Anh ta cũng bị phạt khoảng 1.800 USD và bị cấm sở hữu hoặc mang theo vũ khí trong 3 năm, theo NYPost.

Tài khoản của TikToker này đã bị xóa ngay sau vụ việc. Ảnh: NYPost

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội Pháp bày tỏ sự phẫn nộ trước mức án được cho là quá nhẹ này. "Hành động của anh ta đáng lên án, ngay cả khi dùng ống tiêm rỗng. Nguy cơ lan truyền loại video này là những kẻ điên rồ sẽ bắt chước bằng các chất độc hại", một người nêu quan điểm.

Một người khác cho biết: "Ngay cả khi đó là một 'trò đùa', tôi nghĩ rằng một số nạn nhân hẳn đã sống trong nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến việc thực sự bị đâm và bị nhiễm độc bởi thứ gì đó".

Những trò đùa của Mojito đã gây chấn động khi nhiều người dân nước Pháp đang hoảng loạn trước các vụ tấn công bằng kim tiêm thực sự, đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Theo Bộ Nội vụ, vào tháng 6, ít nhất 145 người tham dự lễ hội âm nhạc Fête de la Musique đã báo cáo bị những người lạ mặt dùng kim tiêm đâm. Một số nạn nhân bị ốm và được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm độc tố. Cảnh sát đã bắt 12 người, nhưng vẫn chưa xác nhận được có gì bên trong ống tiêm hay không.

Chỉ riêng Paris đã ghi nhận 13 trường hợp mắc bệnh, trong khi thành phố Angoulême ở phía tây nam ghi nhận khoảng 50 trường hợp. Tại Metz, cảnh sát đã sử dụng camera quan sát để theo dõi và bắt một nghi phạm với cáo buộc đâm 10 cô gái.

Hải Thư