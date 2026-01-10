TikToker lừa tiền tỷ của người dân khiếu kiện dự án

Lai ChâuNguyễn Thị Nga bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ và "nổ" quen biết các lãnh đạo để lừa tiền nhiều hộ dân đang khiếu kiện về dự án tái định cư thủy điện Bản Chát.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt tạm giam Nga, 45 tuổi, ngụ Thái Nguyên, về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, nhiều hộ dân thuộc diện tái định cư dự án thủy điện Bản Chát (tỉnh Lai Châu) đã liên hệ với Nga qua tài khoản TikTok "nguyễn thị nga" để nhờ khiếu nại về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Nga sau đó đăng tải nhiều video liên quan đến nội dung khiếu nại, khiếu kiện. Trong các video này, Nga trực tiếp xuất hiện, tự giới thiệu và phát biểu đối thoại với người dân. Cơ quan công an xác định, các phát ngôn của Nga chứa nhiều nội dung thiếu kiểm chứng, gây hiểu lầm và bức xúc trong nhân dân.

Ngoài việc đăng video, Nga bị cáo buộc chủ động đề nghị với 6 người (đại diện cho 184 hộ dân đang có khiếu kiện) về việc có khả năng "lo việc" giúp họ. Bà ta đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Công an. Nga yêu cầu người dân có nhu cầu phải đóng góp tiền chi phí.

Để tạo lòng tin, Nga thường yêu cầu người dân giao tiền ngay trước cổng trụ sở TAND Tối cao hoặc VKSND Tối cao. Sau khi nhận tiền, bà ta yêu cầu mọi người chờ bên ngoài, một mình mang tiền đi rồi quay ra thông báo "đã giải quyết xong". Thực tế, Nga bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, trong khoảng hơn 6 tháng qua, Nga chưa gửi bất kỳ đơn nào của các hộ dân liên quan đến dự án tái định cư thủy điện Bản Chát đến cơ quan chức năng. Từ đơn tố giác của bị hại, bước đầu công an xác định Nga đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Phạm Dự