TikToker 'Long Tổng' bị bắt tại sân bay

Lào CaiVàng Văn Ánh, hay còn gọi là 'Long Tổng' bị bắt sau gần bốn năm trốn truy nã về tội tàng trữ ma túy.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng cảnh sát ma túy vừa bắt giữ Ánh, 32 tuổi, trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, theo quyết định truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ánh bị Công an Lào Cai phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ lúc 23h30 ngày 16/12 tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài. Công an đã thu giữ vật chứng gồm 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.

Vàng Văn Ánh lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 18/1/2022, Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai phát lệnh truy nã.

Một thời gian dài sau đó, Ánh thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" - một giang hồ mạng ăn chơi. Anh ta thường xuyên quay video thể hiện mình đang ở nước ngoài với cuộc sống xa hoa, mời gọi mọi người cùng hợp tác ra nước ngoài làm ăn.

Phạm Dự