Tiktoker lái ôtô mui trần kéo theo xe điện bị phạt 1,8 triệu đồng

TP HuếBùi Văn Hòa, 26 tuổi, cầm lái ôtô mui trần kéo xe máy điện phía sau để phục vụ cảnh quay Tiktok quảng cáo cho cơ sở kinh doanh xe máy.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Huế cho biết đã phạt 1,8 triệu đồng với Bùi Văn Hòa, trú phường Hương An, về hành vi điều khiển ôtô không thắt dây an toàn và điều khiển ôtô kéo theo xe khác.

Tiktoker Bùi Văn Hòa với tên gọi Bin shipper nước Huế bị lập biên bản. Ảnh: Công Quang

Trước đó, ngày 14/8, tài khoản Tiktok của Hòa đăng video về tài xế đội mũ bảo hiểm, điều khiển ôtô mui trần trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa kéo theo xe tự chế có một chiếc xe máy điện ở trên.

Video dài gần 2 phút đã thu hút nhiều lượt xem.

Tiktoker dùng ôtô mui trần kéo xe điện Hòa điều khiển ôtô mui trần keo theo xe tự chế chở xe điện. Video: Cắt từ video Hòa đăng tải

Hòa khai khoảng 15h ngày 11/8, anh được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng. Hòa do đó lái xe phục vụ cảnh quay này.

Võ Thạnh