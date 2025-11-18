TikToker hot nhất thế giới làm đại sứ Du lịch của Liên Hợp Quốc

Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UN Tourism) chọn Khaby Lame, TikToker được theo dõi nhiều nhất thế giới, làm đại sứ.

Trong kỳ họp Đại hội đồng diễn ra tại Riyadh, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất, UN Tourism công bố hợp tác với Khaby Lame, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với phong cách hài im lặng đặc trưng trên TikTok. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh các nhà sáng tạo và người ảnh hưởng ngày càng giữ vai trò lớn trong ngành du lịch, giúp tổ chức tiếp cận nhóm khán giả trẻ và ưu tiên thông tin trên môi trường số.

Khaby Lame và thành viên của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc. Ảnh: UN Tourism

Với vai trò Đại sứ, Khaby Lame sẽ sử dụng sức ảnh hưởng để thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, gìn giữ di sản văn hóa và cổ vũ các hoạt động bền vững. Nhà sáng tạo nội dung tập trung giới thiệu sức mạnh của du lịch như động lực phát triển, tạo việc làm và gắn kết cộng đồng. Những hoạt động đầu tiên giữa Khaby Lame và UN Tourism sẽ được công bố trong vài tuần tới, ưu tiên kết nối giới trẻ và giới thiệu các điểm đến "ẩn mình".

Tổng thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili, nói Khaby Lame mang niềm vui đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Sự cởi mở và khả năng kết nối vượt biên giới, ngôn ngữ thể hiện tinh thần cốt lõi của du lịch.

"Tôi tự hào khi công bố anh là Đại sứ mới của UN Tourism", Pololikashvili nói.

Khaby Lame tại Liên hoan phim Quốc tế Venice đầu tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Khaby Lame, cho biết anh vinh dự khi đảm nhận vai trò này. Hành trình của anh bắt đầu với mong muốn mang nụ cười đến cho mọi người. Giờ đây, anh muốn dùng nền tảng của mình để lan tỏa niềm đam mê khám phá, quảng bá du lịch có trách nhiệm và xây dựng cộng đồng quan tâm tới hành tinh và con người.

"Tôi hào hứng bắt đầu chặng đường mới và cho thấy du lịch có thể làm thế giới tốt đẹp hơn", Khaby Lame nói.

Các Đại sứ của UN Tourism đến từ nhiều lĩnh vực như thể thao, giải trí, kinh doanh, ẩm thực. Họ là những tên tuổi dẫn đầu trong lĩnh vực của mình và tự nguyện dành thời gian cũng như tiếng nói của họ để lan tỏa thông điệp về du lịch vì phát triển bền vững và bình đẳng cơ hội. Trong những năm gần đây, số lượng Đại sứ liên tục tăng, phản ánh tầm quan trọng và sự đa dạng ngày càng lớn của ngành du lịch.

Khaby Lame sinh năm 2000 tại Senegal, lớn lên ở Italy. Anh bắt đầu làm video từ năm 2020 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ biểu cảm hài hước, cách chỉ ra lời giải đơn giản cho những tình huống phức tạp trên mạng. Từ một công nhân mất việc trong đại dịch, anh trở thành gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế trước khi được chọn làm Đại sứ UN Tourism.

Tuấn Anh ( Theo UN Tourism)