Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường' bị truy tố

Đà NẵngMai Văn Dưỡng, tức Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường", bị cáo buộc đăng tải 34 video sai sự thật, xúc phạm chủ bệnh viện thẩm mỹ và cá nhân, tổ chức khác.

Hành vi của Dưỡng, 39 tuổi, được nêu trong cáo trạng VKSND Khu vực 8 - TP Đà Nẵng vừa ban hành, truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị can đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Mai Văn Dưỡng, chiều 10/4. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo cáo trạng, từ ngày 30/9 đến 4/12/2024, Dưỡng sử dụng tài khoản TikTok có hơn 235.000 người theo dõi và 4,1 triệu lượt thích, thường xuyên đăng tải, bình luận, phân tích các video trên tài khoản của nữ CEO Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ JT Angel (Bệnh viện JT Angel).

Tổng cộng, bị can đã đăng 34 video có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của CEO này và đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc đời sống riêng tư. Dưỡng còn bị cáo buộc bịa đặt sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện JT Angel.

Nhà chức trách xác định, bị can và CEO của bệnh viện không quen biết, không mâu thuẫn. Người phụ nữ này có ảnh hưởng trên không gian mạng. Việc bà và Bệnh viện JT Angel bị Dưỡng công kích, xuyên tạc đã thu hút rất nhiều người xem và bình luận, trong đó có rất nhiều bình luận tiêu cực.

Mục đích của Dưỡng khi đăng tải các nội dung sai sự thật là gây chú ý để tăng tương tác, qua đó kiếm doanh thu từ quảng cáo và bán hàng phong thủy trên tài khoản TikTok của mình.

Giám định 34 video do Dưỡng đăng tải, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam kết luận các phát ngôn có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của CEO này và Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng của bệnh viện.

Một số nội dung còn xâm phạm bí mật đời tư, thông tin cá nhân và gia đình của nữ CEO; ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động kinh doanh của Bệnh viện JT Angel. Theo thống kê, cơ sở này đã thiệt hại hơn 421 triệu đồng do khách hàng hủy dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền.

VKS ghi nhận Dưỡng không có tình tiết tăng nặng, nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đã tác động gia đình nộp tiền bồi thường thiệt hại; quá trình điều tra vụ án, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải...

Về dân sự, Bệnh viện JT Angel yêu cầu bồi thường hơn 2,6 tỷ đồng; nữ CEO yêu cầu bồi thường một tỷ đồng. Dưỡng đã bồi thường tổng cộng được 360 triệu đồng.

Bình Nguyên