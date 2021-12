TikTok vượt Google, Facebook về lượng truy cập web

TikTok vượt qua Google trở thành tên miền có lượng truy cập nhiều nhất năm 2021, dù năm ngoái chỉ đứng vị trí thứ 7.

Top 5 tên miền phổ biến nhất thế giới trong năm theo thống kê của Cloudflare là TikTok.com, Google.com, Facebook.com, Microsoft.com và Apple.com.

Cloudflare cho biết, TikTok lần đầu vươn lên dẫn đầu vào tháng 2, nhưng sau đó lại nhường vị trí cho Google. Phải từ tháng 8 trở đi, mạng xã hội video ngắn này mới liên tục xếp hạng cao nhất về lưu lượng truy cập và duy trì đến nay.

Cloudflare (Mỹ) là công ty chuyên cung cấp dịch vụ DNS trung gian, dịch vụ bảo mật mạng và dịch vụ lưu trữ nổi tiếng. Dữ liệu của bảng xếp hạng được thu thập ở quy mô toàn cầu và được đánh giá có độ tin cậy cao.

Logo TikTok bên ngoài văn phòng đại diện của công ty tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Riêng với các nền tảng truyền thông xã hội, TikTok cũng vượt Facebook về lượt truy cập, trong khi năm ngoái đứng thứ hai. Ba vị trí còn lại top 5 lần lượt thuộc về YouTube.com, Twitter.com và Instagram.com.

TikTok là mạng video ngắn thuộc sở hữu của ByteDance, bắt đầu có mặt trên thế giới từ tháng 8/2018 sau khi hợp nhất với một ứng dụng phổ biến khác là Musical.ly.

Trong đại dịch, TikTok tăng trưởng đột biến, khi hầu hết các lứa tuổi đều tham gia sử dụng, dù trước đó nó được định hướng cho thanh thiếu niên. Theo Tug Agency, chỉ trong quý I/2020 khi Covid-19 bắt đầu hoành hành, ứng dụng đạt 315 triệu lượt tải trên toàn thế giới. Vào tháng 7, dữ liệu của Sensor Tower cho thấy TikTok đã được tải xuống hơn ba tỷ lần - cột mốc mà chỉ Facebook đạt được trước đó.

Sự thành công của TikTok được cho là nằm ở thuật toán đề xuất nội dung - điều mà ByteDance luôn giữ bí mật. Theo một tài liệu rò rỉ đầu tháng này, ứng dụng luôn đổi mới trang chủ, được gọi là For You, để người dùng không cảm thấy nhàm chán.

Bảo Lâm (theo Business Insider)