TikTok thêm tính năng khuyến khích chăm sóc sức khỏe

TikTok giới thiệu tính năng "Thời gian và sức khỏe", gợi ý các âm thanh giúp thư giãn, giới hạn thời gian sử dụng, góp phần hình thành thói quen dùng mạng xã hội lành mạnh.

Tính năng mới ra mắt ngày 18/11, tập hợp nhiều công cụ giúp người dùng chủ động quản lý thời gian và kết nối cộng đồng tập luyện thể thao.

"Thời gian và Sức khỏe" là tính năng mở rộng và thay thế cho trang "Quản lý thời gian sử dụng" trước đây. Trong đó có phần "Nhật ký tích cực", lưu lại những nội dung về thông điệp sống phù hợp cho người dùng. Theo TikTok, có hơn 120 "thẻ tích cực" được cung cấp để tải xuống hoặc chia sẻ với người khác.

Tiếp đến là công cụ "Âm thanh êm dịu" dành cho những ai muốn nghe tiếng mưa, sóng biển hay tiếng ồn trắng để thư giãn. Khảo sát cho thấy người dùng TikTok có xu hướng nghe các âm thanh này cao hơn 14% so với nhóm không dùng. Ngoài ra, "Bài tập thở" giúp điều hòa nhịp thở và giảm căng thẳng.

Không gian mới cũng tích hợp các video hướng dẫn từ những nhà sáng tạo nội dung trên TikTok như: louislevanti, thepsychdoctormd, oh.henrys, quenwilliamss, juicybodygoddess. Các video này giúp người dùng hiểu rõ hơn cách đặt giới hạn thời gian, điều chỉnh nội dung "Dành cho bạn" và sử dụng tính năng "Gia đình thông minh". TikTok cho biết sẽ mở rộng hợp tác với nhiều nhà sáng tạo khác trên toàn cầu trong thời gian tới.

Để sử dụng, người dùng truy cập "Thời gian và Sức khỏe" ngay trong phần cài đặt tài khoản. TikTok cũng sẽ tự động gợi ý mở không gian này khi người tham gia đạt giới hạn thời gian trong ngày hoặc khi nhiệm vụ "Giờ ngủ" được kích hoạt. Ngoài ra, các video thuộc chủ đề "Nghỉ ngơi" cũng sẽ hiển thị thêm lời nhắc để người dùng dễ dàng nhận biết.

Song song với việc ra mắt tính năng mới, TikTok còn giới thiệu 4 "Nhiệm vụ sức khỏe tinh thần". Các hoạt động được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Digital Wellness Lab, hướng tới mục tiêu sử dụng mạng xã hội có ý thức hơn.

Các nhiệm vụ này bao gồm "Quản lý giờ ngủ", khuyến khích người dùng hạn chế sử dụng nền tảng vào ban đêm hoặc dành thời gian thiền để nghỉ ngơi. Nhiệm vụ "Giới hạn thời gian hàng ngày" giúp đặt ra và duy trì mục tiêu sử dụng ứng dụng trong ngày.

Nhiệm vụ "Theo dõi thời gian sử dụng hàng tuần" hỗ trợ người dùng xem lại tổng thời gian sử dụng, từ đó điều chỉnh thói quen. Ngoài ra, còn có "Đại sứ sức khỏe", ghi nhận những người giới thiệu bạn bè cùng tham gia các nhiệm vụ này.

TikTok giới thiệu tính năng chăm sóc sức khỏe đến người dùng. Ảnh: TikTok

Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, người dùng sẽ nhận được huy hiệu để ghi nhận nỗ lực và khuyến khích tiếp tục duy trì thói quen lành mạnh. Thử nghiệm ban đầu cho thấy người dùng quay lại tính năng "Thời gian và Sức khỏe" nhiều hơn so với trang cài đặt trước đây. Trong đó, "Nhật ký tích cực" là phần được yêu thích nhất.

"Nhiệm vụ sức khỏe tinh thần" còn nhằm khuyến khích người dùng hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội tích cực hơn, đồng thời mở rộng Quỹ Giáo dục Sức khỏe tinh thần lên 22 quốc gia. Bên cạnh đó, nền tảng tiếp tục hoàn thiện tính năng "Gia đình thông minh", cho phép phụ huynh chủ động hơn trong việc quản lý tài khoản của con. Một trong những điểm mới là "Thời gian nghỉ ngơi" - tính năng giúp phụ huynh tạm dừng quyền truy cập TikTok của con khi cần thiết.

Ngoài ra, Tiktok cũng bổ sung tính năng thiền định, tự động kích hoạt vào 10 giờ tối để khuyến khích người dùng thư giãn trước khi đi ngủ. Tính năng này ban đầu được áp dụng cho người dùng thanh thiếu niên, sau đó mở rộng cho toàn bộ cộng đồng và đã thu hút hàng chục triệu lượt sử dụng.

Đại diện nhóm thanh thiếu niên tham gia đóng góp ý tưởng cho tính năng này là Tomas Cermak, 19 tuổi, thành viên Hội đồng Thanh niên TikTok. Tomas cho biết trong bối cảnh số hiện nay, sức khỏe tinh thần cần được ưu tiên. Em bày tỏ niềm vui khi ý tưởng được triển khai và mang đến trải nghiệm hữu ích cho hàng triệu người dùng. "Hy vọng tính năng này sẽ giúp mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên, cân bằng hơn khi dùng mạng xã hội", Tomas nói.

Tính năng cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Theo Tiến sĩ Eva Trujillo, Giám đốc điều hành tổ chức Comenzar de Nuevo, đây là bước tiến quan trọng trong việc thiết kế môi trường số cân bằng và lành mạnh hơn. Bà cho rằng khi các nền tảng kết hợp yếu tố khoa học và trách nhiệm xã hội, người dùng sẽ xây dựng được mối quan hệ tích cực hơn với công nghệ.

Tiến sĩ Vicki Harrison, Giám đốc chương trình Trung tâm Sức khỏe Tâm lý Thanh thiếu niên thuộc Đại học Stanford, đề cao việc TikTok lắng nghe ý kiến từ Hội đồng Thanh thiếu niên và phát triển các công cụ giúp quản lý thời gian, đặt sức khỏe tinh thần làm trọng tâm trong trải nghiệm của người dùng.

Bước sang năm 2026, TikTok dự kiến đóng góp 100.000 USD cho quỹ Tech Coalition SafeOnline Research Fund (Quỹ nghiên cứu an toàn trực tuyến của Liên minh công nghệ) nhằm hỗ trợ các nghiên cứu độc lập về sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên và hành vi sử dụng công nghệ.

Thái Anh