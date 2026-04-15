TikTok Shop rút ngắn khoảng cách thị phần với Shopee

Chênh lệch thị phần giữa TikTok Shop và Shopee ở Việt Nam rút ngắn một nửa chỉ sau một năm, theo Momentum Works.

Báo cáo thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á 2025 do công ty đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) vừa phát hành cho biết Shopee vẫn duy trì "ngôi vương" thị trường sàn bán lẻ trực tuyến đa ngành ở Việt Nam năm qua, với doanh số giao dịch (GMV) hơn 11,8 tỷ USD, tương đương 58% thị phần.

Theo sau tiếp tục là TikTok Shop, chiếm 39% GMV thị trường, tương đương quy mô gần 8 tỷ USD. Lazada và Tiki cùng chia 3% miếng bánh còn lại.

Dù thứ hạng của hai sàn dẫn đầu thị trường không đổi, khoảng cách đã thu hẹp một nửa chỉ sau một năm. Vào 2024, thị phần Shopee và TikTok Shop lần lượt là chiếm 65% và 28%, tức khoảng cách 37 điểm phần trăm. Tuy nhiên, con số này rút ngắn còn 19 điểm phần trăm năm ngoái.

Báo cáo do YouNet ECI phát hành hồi tháng 3 cũng ghi nhận tương tự. Tính toán của công ty tư vấn tăng trưởng trên thương mại điện tử này cho rằng thị phần của Shopee năm 2025 ở Việt Nam là 57,5% trong khi TikTok Shop đạt 39,6%. Nguyên nhân do tốc độ tăng trưởng GMV của hai sàn chênh lệch lớn.

"Trong khi Shopee vẫn giữ vững vị thế sàn thương mại điện tử dẫn đầu thị trường, tốc độ mở rộng của nền tảng này đã bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn (6%). Ngược lại, TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng vượt 90% trong năm thứ hai liên tiếp", YouNet ECI nhận định.

Tại 5 nước gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam, cuộc rượt đuổi của TikTok Shop với Shopee có xu hướng tương tự, với khoảng cách thị phần dao động 15-20 điểm phần trăm, theo Momentum Works.

Riêng ở Singapore, Shopee thống trị với 52% thị phần, kế đến là Lazada, Amazon còn TikTok Shop chiếm 6%.

Tính chung Đông Nam Á, Shopee tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, chiếm 53% thị trường năm qua, tương đương 83,2 tỷ USD GMV, nhờ các nỗ lực liên tục nhằm bảo vệ vị thế trước sự cạnh tranh ngày càng tăng từ "á vương".

TikTok Shop tăng trưởng hơn gấp đôi GMV năm 2025. Khoảng cách thị phần với "sàn cam" càng thu hẹp hơn vào cuối năm. Cả hai sàn dẫn đầu đều đang chạy đua đầu tư vào thương mại nội dung (content commerce) ở định dạng video và phát trực tuyến (livestream).

"Với sự bứt phá của TikTok Shop và việc Shopee gia tăng đầu tư, nội dung không còn chỉ là kênh marketing mà trở thành động lực chính tạo ra nhu cầu", báo cáo của Momentum Works nhận định.

Trong khi, Lazada chuyển hướng sang tập trung gian hàng chính hãng, có thương hiệu, bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực tại Singapore, Thái Lan và Philippines.

Momentum Works cho biết thị trường sàn thương mại điện tử Đông Nam Á 2025 đạt quy mô 157,6 tỷ USD, tăng 22,8% so với 2024. Tăng trưởng khu vực dẫn dắt bởi Thái Lan và Malaysia, lần lượt mức 51,8% và 47,6%.

Việt Nam, Philippines, Singapore cùng tăng trưởng trên 20%, trong khi Indonesia vẫn là thị trường lớn nhất (chiếm 37%) nhưng chỉ mở rộng 2,2%. Đáng chú ý, Philippines (21,1 tỷ USD) đã vượt Việt Nam (20,4 tỷ USD) trở thành thị trường lớn thứ ba khu vực, sau Indonesia (57,7 tỷ USD) và Thái Lan (35,5 tỷ USD).

