TikTok Shop: Nền tảng số mở hướng đi mới cho thời trang Việt

Trong bối cảnh bán lẻ số bùng nổ, bà Oanh Nguyễn, Giám đốc Ngành hàng Thời trang TikTok Shop chia sẻ với VnExpress về tiềm năng thị trường, chiến lược thúc đẩy thời trang trực tuyến và cách nền tảng đồng hành thương hiệu Việt.

Bà Oanh Nguyễn, Giám đốc Ngành hàng Thời trang của TikTok Shop chia sẻ về xu hướng của ngành. Ảnh: NVCC

- Theo bà, bức tranh ngành thời trang Việt hiện nay ra sao?

- Việt Nam là một trong những thị trường thời trang sôi động nhất khu vực nhờ cơ cấu dân số trẻ và tốc độ số hóa nhanh. Người tiêu dùng không chỉ mua sắm để đáp ứng nhu cầu, mà tìm kiếm cảm hứng và thể hiện phong cách cá nhân. Xu hướng này tạo điều kiện thuận lợi để thời trang trực tuyến bứt phá.

Năm 2024, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đạt khoảng 2,9 triệu tỷ đồng. Trong đó, kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm khoảng 83% doanh thu, bán lẻ trực tuyến mới chiếm 17%. Riêng ngành thời trang (quần áo và giày dép) có quy mô khoảng 113.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của ngành bán lẻ thời trang Việt Nam chỉ khoảng 5-6% mỗi năm, trong khi thời trang trên thương mại điện tử đạt 20-30% mỗi năm. Nghĩa là, các thương hiệu không nên bỏ lỡ kênh tăng trưởng thương mại điện tử.

- Thời trang trên thương mại điện tử tăng 20-30% mỗi năm, vậy riêng TikTok Shop, sự tăng trưởng này thế nào?

- Thời trang là một trong năm ngành hàng lớn nhất trên TikTok Shop, ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 50% mỗi năm và tăng gấp hơn ba lần chỉ sau một năm.

Theo khảo sát của Toluna năm 2022 trên hơn 4.000 người Việt Nam, hơn 25% người dùng TikTok truy cập để cập nhật xu hướng thời trang. Với hơn 70 triệu người dùng hàng tháng, nền tảng quy tụ khoảng 52,5 triệu người yêu thích thời trang. Trong đó, 2 trong 3 người dùng TikTok cho biết đã mua ít nhất một mặt hàng thời trang sau khi nhìn thấy sản phẩm này trên nền tảng.

Sức bật tăng trưởng của chúng tôi đến từ lợi thế của nền tảng video ngắn, biến cảm hứng thời trang thành hành vi mua sắm tức thì, theo chu trình "lướt trend sắm chất".

Các hashtag thời trang lớn như #TikTokFashion, #GRWM (Get Ready With Me), hay #OOTD (Outfit of the Day) đạt tới hàng trăm triệu lượt xem đã trở thành một phần trong từ điển thời trang của giới trẻ.

Một lợi thế khác là khả năng cập nhật xu hướng, bắt nhịp nhanh với sự thay đổi của mùa vụ và thị hiếu của thị trường. Khi kết hợp với đa dạng nội dung video và livestream từ các nhà sáng tạo, điều này tạo nên những con số tăng trưởng ấn tượng, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của thương mại điện tử thời trang.

- Có những ví dụ nào thể hiện được lợi thế của TikTok Shop trong việc thúc đẩy tăng trưởng ngành thời trang?

- Một câu chuyện khá rõ nét là áo baby tee. Áo baby tee đã xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 1990, khi phong cách thời trang đường phố và Y2K bắt đầu thịnh hành. Đến năm 2023, áo baby tee quay lại và trở thành hiện tượng thời trang nổi bật trên thị trường thời trang Việt Nam, đặc biệt là trên TikTok Shop. Các thương hiệu thời trang nội địa đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, linh hoạt chuyển mình từ sản xuất áo thun thông thường sang sản xuất thêm áo baby tee. Kết quả, chúng tôi ghi nhận tới hơn 23.000 link sản phẩm baby tee được tạo ra trên nền tảng. Áo baby tee đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong ngành hàng thời trang của TikTok Shop, với gần 10 triệu chiếc áo được tiêu thụ từ khi xu hướng này quay trở lại cho đến nay.

Một ví dụ khác là thương hiệu Polomanor và kênh nội dung "Ông chú Polo" từng làm mưa làm gió vào năm 2021. Nhiều người trong chúng ta có lẽ vẫn còn nhớ những hình ảnh, video viral của một ông chú lớn tuổi nhưng có ngoại hình cực kỳ bảnh bao và khỏe khoắn trong những bộ đồ phong cách smart casual.

Sự bùng nổ của kênh TikTok "Ông chú Polo" đã tạo hiệu ứng lan tỏa trực tiếp đến gian hàng TikTok Shop của Polomanor. Những nội dung viral không chỉ giúp nâng cao nhận diện thương hiệu mà còn kéo lượng lớn traffic tự nhiên về gian hàng, từ đó giảm chi phí quảng cáo và tăng hiệu suất bán hàng. Trong giai đoạn bùng nổ, các video trên kênh "Ông chú Polo" trung bình đạt 1-2 triệu lượt xem trên mỗi video, trong đó clip cao nhất vượt mốc 10 triệu view. Với tỷ lệ chuyển đổi tự nhiên, giai đoạn viral đã mang về trung bình 20.000-30.000 đơn hàng cho gian hàng TikTok Shop của Polomanor.

Show diễn thời trang "Thời Trend Runway" do thương hiệu thời trang Việt là đối tác của TikTok Shop tổ chức. Ảnh: TikTok Shop

- Song song với tăng trưởng, TikTok Shop có gặp những rào cản nào trong phát triển, khi từng bị coi là "chợ online" của các mặt hàng thời trang giá rẻ?

- TikTok Shop đang trở thành nơi khai sinh của ngày càng nhiều thương hiệu thời trang mới và "ngôi nhà chung" của các thương hiệu thời trang lớn nhỏ. Trước đây, TikTok Shop gắn liền với hình ảnh "thời trang giá tốt", thì nay nền tảng trở thành điểm đến của mọi phân khúc thương hiệu, kể cả các tên tuổi quốc tế uy tín.

Nền tảng chúng tôi có chính sách đa dạng để chọn lọc sản phẩm và người bán tốt trên thị trường, giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ qua mỗi giai đoạn. Đặc biệt, khi TikTok Shop Mall ra mắt, quan điểm của cả các thương hiệu, nhà bán hàng và người tiêu dùng đã có sự thay đổi.

TikTok là kênh tiếp thị không thể bỏ lỡ với mọi thương hiệu thời trang lớn nhỏ còn TikTok Shop là nơi cảm hứng thời trang có thể được chuyển hoá thành doanh thu tức thì. Chúng ta đều biết các thương hiệu quốc tế rất kén trong việc chọn sân chơi của mình, nhưng giờ đây nhiều thương hiệu quốc tế đã có mặt trên TikTok Shop.

Một trường hợp điển hình là Puma. Chỉ sau 3 tháng ra mắt trên TikTok Shop, Puma đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam khi tung ra hơn 2.000 danh mục sản phẩm, bao gồm đa dạng giày dép, trang phục và phụ kiện thể thao. Đặc biệt, quý II năm nay, thương hiệu này còn cho ra mắt bộ sưu tập Speedcat độc quyền chỉ có mặt trên TikTok Shop Việt Nam, tạo nên sức hút lớn đối với cộng đồng yêu thể thao và thời trang đường phố. Thương hiệu đạt mức tăng trưởng doanh thu MoM vượt 50%, xác lập chuẩn mực mới cho hiệu suất kinh doanh trên nền tảng.

TikTok Shop cũng đang trở thành sân chơi cho nhiều thương hiệu thời trang nội địa mới nổi. Sự xuất hiện của các thương hiệu trẻ cá tính như Das Studio, Jirene, Hemp Oi và Betong tại sàn diễn Thời Trend Runway - sân khấu thời trang đầu tiên được thực hiện bởi một nền tảng thương mại điện tử là tuyên ngôn tự hào của chúng tôi về một cộng đồng các nhà tạo mẫu cá tính, dẫn đầu xu hướng đang hoạt động trên nền tảng.

Vì vậy tôi nghĩ không nên dùng từ "chợ online", mà chính xác hơn là "sàn diễn online" - một sân chơi bình đẳng, nơi các thương hiệu thời trang nhỏ và nội địa có cơ hội tiếp cận hàng triệu người dùng một cách trực tiếp, sáng tạo. Thực tế, nhiều thương hiệu nội địa được các bạn trẻ yêu thích như Dottie, Sò Vintage, Calem Club, Tingoan, Ecochic... đã nhanh chóng xây dựng được nhận diện, thúc đẩy doanh số mạnh mẽ.

Bà Oanh Nguyễn, Giám đốc Ngành hàng Thời trang của TikTok Shop tại show thời trang "Thời Trend Runway". Ảnh: TikTok Shop

- Trong các thành tố của một ngành, không thể bỏ qua những thương hiệu truyền thống. Nhóm này đang thích ứng với thương mại điện tử như thế nào?

- Các thương hiệu thời trang lâu đời của Việt Nam cũng đang có sự chuyển dịch tích cực lên thương mại điện tử. Một trường hợp điển hình là May 10 - doanh nghiệp may mặc truyền thống Việt Nam với bề dày lịch sử lâu đời gần 80 năm hoạt động, tập trung vào mảng thời trang công sở.

Từ năm 2022, Thời trang May 10 đã chọn TikTok Shop là một trong những kênh chiến lược để phát triển. Giai đoạn 2024-2025 chứng kiến sự chuyển mình của thương hiệu với một số thành tựu đáng kể. Tính đến tháng 9 năm nay, doanh thu của May 10 trên TikTok Shop đã tăng trưởng gấp 3 lần so với tổng doanh thu năm 2024. Ước tính đến cuối năm, doanh thu của thương hiệu này sẽ tăng trưởng 4-5 lần so với năm 2024 trên kênh chúng tôi.

- Với góc nhìn toàn cảnh, bà đánh giá triển vọng của thời trang trực tuyến trong vài năm tới ra sao?

- Theo dự đoán của chúng tôi, trong 3-5 năm tới, thời trang vẫn sẽ tăng trưởng cùng với thị trường thương mại điện tử. Nếu thương mại điện tử tăng trưởng 20-30% mỗi năm, ngành thời trang sẽ thấp hơn vài điểm phần trăm do tỷ trọng bán hàng trực tuyến của ngành này đã cao hơn mặt bằng chung.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng tăng trưởng thời trang mỗi năm hơn 50% và duy trì mức này trong nhiều năm.

Thái Anh