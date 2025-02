TikTok quay trở lại các cửa hàng ứng dụng tại Mỹ

Apple và Google đã khôi phục ứng dụng TikTok trên cửa hàng ứng dụng của hãng sau khi nhận được thư từ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

TikTok đã chính thức trở lại trên App Store của Apple và Play Store của Google ngày 14/2, sau khi nhận được thư từ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ (DOJ) Pam Bondi.

Trước đó, các ứng dụng do ByteDance kiểm soát bị rút khỏi kho ứng dụng từ ngày 19/1 để tuân thủ luật do ông Joe Biden ký năm 2024, trong đó chủ sở hữu TikTok phải bán ứng dụng với lý do an ninh quốc gia hoặc phải ngừng hoạt động. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm trì hoãn việc thực thi lệnh cấm trong vòng 75 ngày, cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ tạm thời.

Ứng dụng TikTok trên smartphone. Ảnh:Reuters

Tuy nhiên, Tổng thống không có thẩm quyền ngăn Bộ Tư pháp thực thi luật, do đó các công ty như Apple và Google tỏ ra thận trọng, không khôi phục TikTok trên cửa hàng ứng dụng của họ. Theo các nhà phân thích, sự chậm trễ có thể do hai hãng chờ đợi một sự đảm bảo rằng họ sẽ không bị truy tố vì lưu trữ hoặc phân phối ứng dụng Trung Quốc. Do đó, khi người đứng đầu DOJ mới được bổ nhiệm Pam Bondi gửi thư cam kết sẽ không có án phạt nào xảy ra với Apple và Google, TikTok mới được trở lại.

Các ứng dụng khác của ByteDance bị cấm, bao gồm CapCut, Lemon8 và TikTok Studio, cũng được khôi phục. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý đối với TikTok vẫn chưa kết thúc.

ByteDance sẽ vẫn phải bán TikTok cho một công ty của Mỹ để ứng dụng tiếp tục hoạt động tại quốc gia này, hoặc Quốc hội phải hủy bỏ luật này. Nếu không, TikTok sẽ bị cấm vào tháng 4 và người dùng Mỹ cần tìm một lựa chọn thay thế khác. Theo số liệu của Sensor Tower, TikTok đã có hơn 52 triệu lượt tải xuống trong năm 2024. Khoảng 52% tổng số lượt tải xuống từ Apple App Store, trong khi 48% từ Google Play tại Mỹ năm ngoái.

Sự xáo trộn tại TikTok thu hút nhiều khách hàng tiềm năng, bao gồm cả cựu chủ sở hữu Los Angeles Dodgers Frank McCourt. Các nhà phân tích ước tính TikTok có thể trị giá tới 50 tỷ USD. Ông Trump nói đang thảo luận với nhiều người về việc mua TikTok và có khả năng sẽ đưa ra quyết định về tương lai của ứng dụng này trong tháng 2.

Huy Đức (theo Reuters, Apple Insider)