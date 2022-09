TikTok phải xóa 113 triệu video 'rác' trong ba tháng

Số lượng video bị xóa vì vi phạm chính sách tăng nhẹ so với đầu năm 2022, phần nhiều liên quan đến các nội dung độc hại với trẻ em.

Theo The Verge, báo cáo minh bạch hàng quý của TikTok tiết lộ 113 triệu video bị mạng xã hội này xóa từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm khoảng 1% so với tổng số video được tải lên trong cùng khoảng thời gian.

Lý do phổ biến nhất là các video vi phạm về chính sách an toàn cho trẻ nhỏ, chiếm khoảng 44%. Các lý do khác cũng phổ biến như các hoạt động bất hợp pháp, hàng hóa thuộc diện không được quảng cáo cũng như các video nghi có hình ảnh khỏa thân, nội dung người lớn...

Số liệu cũng cho thấy ngày càng nhiều video vi phạm chính sách bị xóa bởi hệ thống tự động của TikTok - khoảng 48 triệu video trong quý vừa qua. Gần 96% video trong khoảng thời gian ba tháng bị xóa trước khi người dùng kịp gửi báo cáo nội dung xấu. Công ty Trung Quốc cho biết sử dụng các thuật toán tự động, kết hợp đánh giá của con người để sàng lọc nội dung có thể vi phạm nguyên tắc sử dụng.

Một người dùng tại Trung Quốc đi qua biển hiệu TikTok. Ảnh: Reuters

TikTok gần đây nỗ lực kiểm duyệt nội dung video chặt chẽ hơn, ngăn chặn sự lan truyền của các nội dung hiểu lầm, tin giả. Nền tảng video ngắn với hơn một tỷ người dùng giúp giới trẻ sáng tạo nội dung, nhưng cũng bị cho là nơi phát tán không ít trào lưu gây hại.

Theo New York Post, tháng 8 năm ngoái, nền tảng này đã phải xóa các nội dung chứa hastag #milkcratechallenge. Thử thách yêu cầu người dùng xếp các thùng sữa bằng nhựa theo hình kim tự tháp và cố giữ thăng bằng khi trèo lên đỉnh, sau đó bước xuống mà không bị ngã. Thực tế, hầu hết người tham gia đều ngã và nhiều người bị thương trong quá trình thực hiện.

Đầu tháng này, Bloomberg cho biết một quan chức Bộ Thương mại Mỹ tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét kỹ lưỡng việc cấm nền tảng video ngắn TikTok. Tuy nhiên, người này nhấn mạnh "sẽ không có hành động nào sắp xảy ra trong thời gian gần". Mỹ nhiều lần đưa TikTok vào tầm ngắm với lý do lo ngại đe dọa an ninh quốc gia. Nhiều nghị sĩ Mỹ đề xuất rằng mạng video của ByteDance cần được ngăn chặn vì thu thập dữ liệu người dùng Mỹ và gửi về cho chính phủ Trung Quốc.

Hoài Anh